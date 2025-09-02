Wegen Lieferproblemen: SIGMA 14mm F1.4 DG DN | Art nur noch auf Vorbestellung

Wegen erheblicher Lieferverzögerungen beim beliebten SIGMA Art 14mm F1,4 DG DN | Art ändert Sigma die Vertriebsmethode. Im Fachhandel ist das Objektiv zwar noch vorrätig, aber Sigma hat es derzeit nicht auf Lager und kann Bestellungen infolgedessen auch nicht nachkommen. Gründe für die Lieferverzögerungen nennt das Unternehmen nicht.



In einer offiziellen Mitteilung kündigt Sigma an, man werde Bestellungen für das SIGMA Art 14mm F1,4 DG DN | Art künftig nur noch in einem eng begrenzten Zeitraum annehmen und die bestellten Objektive dann zu einem zuvor genannten Zeitpunkt ausliefern. Der nächste Bestellannahme-Zeitraum ist vom

4. September bis 31. Oktober, die Auslieferung soll dann ab März 2026 erfolgen. Weitere Einzelheiten zu den Zeitplänen für das kommende Jahr und darüber hinaus will Sigma später bekannt geben.

Darüber hinaus wird der Objektivhersteller den Preis wegen gestiegener Kosten um 110 Euro auf 1699 Euro anheben sowie die Produktbezeichnung und Verpackungsgestaltung leicht ändern. Aus „SIGMA 14mm F1.4 DG DN | Art“ wird „Sigma 14mm F1.4 DG | Art“ und die Gravuren auf der Außenseite der Produkte und Accessoires sowie auf den Verpackungen werden an Sigmas neue visuelle Identität angepasst. An der optischen Qualität und am Design soll sich hingegen nichts ändern.