Panasonic LUMIX S 100–500mm F5–7.1 O.I.S.: Kompaktes Supertele-Zoom für das L-Mount-System

Panasonic erweitert das L-Mount-Portfolio um ein neues Supertele-Zoomobjektiv. Mit einer Brennweite von 100 bis 500 Millimetern deckt das LUMIX S 100–500mm F5–7.1 O.I.S. einen großen Anwendungsbereich ab – von Landschafts- über Tier bis Sportfotografie. Dank der Unterstützung von Telekonvertern lässt sich die Brennweite auf bis zu 1000 Millimeter verlängern.

Mit einer Länge von nur 196,1 Millimetern und einem Gewicht von rund 1.285 Gramm bleibt das LUMIX S 100–500mm F5–7.1 O.I.S. für ein Supertele-Zoomobjektiv erstaunlich handlich. Die optimierte Linsenanordnung und der Dual-Phase-Linearmotor ermöglichen laut Hersteller ein kompaktes Gehäuse, ohne bei der optischen Leistung Kompromisse einzugehen. Zwei UED- (Ultra Extra-low Dispersion) und zwei ED-Linsenelemente (Extra-low Dispersion) minimieren chromatische Aberrationen und sollen für eine hohe Auflösung über den gesamten Zoombereich sorgen.

Die Dual I.S. 2 Bildstabilisierung (Dual Image Stabilization 2) kombiniert die optische Bildstabilisierung (O.I.S.) des Objektivs mit der kamerainternen Stabilisierung kompatibler LUMIX S-Kameras. So kompensiert das System bis zu sieben Blendenstufen. Selbst bei 500 Millimetern Brennweite sollen dadurch scharfe Freihandaufnahmen möglich sein.

Der Dual-Phase-Linearmotor des Vollformatzooms stellt laut Hersteller schnell, präzise und nahezu lautlos scharf. Das ist nicht nur für die Fotografie von Vorteil, sondern auch für Videoaufnahmen, bei denen störende Fokusgeräusche vermieden werden sollen. Dank der Unterdrückung des Fokus Breathings verändert sich der Bildausschnitt beim Fokussieren nicht. Zudem ermöglicht die Mikroschritt-Blendensteuerung sanfte, stufenlose Belichtungsübergänge, wie sie etwa bei Schwenks von hellen in dunkle Bildbereiche gefragt sind.

Der Fokusring unterstützt sowohl lineare als auch non-lineare Steuerung. Für eine intuitive Bedienung lässt er sich alternativ zum Einstellen der Blende oder anderer Parameter nutzen. Eine zusätzliche Fokustaste kann mit persönlichen Funktionen wie Hybrid-Zoom belegt werden. Der O.I.S.-Modus lässt sich direkt am Objektiv umschalten. MODE 1 eignet sich für allgemeine Aufnahmesituationen, während MODE 2 speziell für Mitzieher optimiert ist. Über den neuen Tight-Smooth-Ring kann der Zoom-Widerstand angepasst werden – für stabile Teleaufnahmen mit gleichmäßigem Zoomverhalten. Darüber hinaus ist ein Schalter für die Begrenzung des Fokusbereichs und ein AF/MF-Umschalter vorhanden.

Die wetterfeste Konstruktion des Objektivs schützt vor Staub, Spritzwasser und Kälte bis minus zehn Grad Celsius. Damit eignet es sich auch für den Einsatz unter widrigen Bedingungen, etwa bei der Vogelfotografie im Morgengrauen oder bei Outdoor-Sportevents.

Das Panasonic LUMIX S 100–500mm F5–7.1 O.I.S. ist ab Ende Oktober für rund 2100 Euro erhältlich. Weitere Funktionen finden Sie auf der Website von Panasonic.