DOCMATALKS: Die Idiokratie-Falle

Ab heute steht unser neuer Podcast in den virtuellen Regalen von Apple und Spotify. Und darum geht es diese Woche in den DOCMATALKS:

In dieser Folge der DOCMA-Talks diskutieren wir die Parallelen zwischen den einstigen Ängsten vor der Digitalfotografie und den heutigen Sorgen um Künstliche Intelligenz. Während früher die „Pixelkastenträger“ belächelt wurden, steht heute die KI im Zentrum einer neuen Welle der Technologiekritik.

Wir beleuchten den fundamentalen Unterschied: Anders als die Digitalfotografie, die lediglich die Werkzeuge veränderte, hebt KI das Grundprinzip der Fotografie auf und erschafft synthetische Realitäten. Wir erörtern den pragmatischen europäischen Regulierungsansatz und die Neudefinition kreativer Werte im KI-Zeitalter.

Besonders aufschlussreich: Die Analyse der drei Schlüsselkompetenzen für Kreative in der KI-Ära: visionäre Konzeption, kritisches Urteilsvermögen und ethische Reflexion. Die wahre „Idiokratie-Falle“, so das Fazit, liegt nicht in der Technologie selbst, sondern in unserem unkritischen Umgang mit ihr. Ein Muss für alle, die verstehen wollen, wie sich kreative Arbeit im Zeitalter der KI wandelt und welche menschlichen Fähigkeiten dabei unverzichtbar bleiben.

Podcast abonnieren

Den Podcast können Sie hier bei Spotify oder hier bei Apple Podcasts abonnieren.

Angebot