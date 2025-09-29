Blog

DOCMATALKS: Das Recht der KI

Ab heute steht unser neuer Podcast in den virtuellen Regalen von Apple und Spotify. Und darum geht es diese Woche in den DOCMATALKS:

KI-Diebstahl oder legales Lernen? Ein wegweisendes Urteil für alle Kreativen! In dieser Folge der DOCMA-Talks diskutieren wir über ein bahnbrechendes Gerichtsurteil aus Kalifornien, das die gesamte KI-Branche erschüttert. Wann darf eine KI von unseren Bildern „lernen“ und wann wird sie zur digitalen Diebin? Das Urteil gegen Anthropic zeichnet eine klare Grenze, die für jeden Kreativen entscheidende Auswirkungen haben könnte. Erfahrt, warum die Herkunft der Trainingsdaten plötzlich im Zentrum steht und welche neuen Hoffnungen sich für Kreative abzeichnen. Eine essenzielle Folge für alle, die wissen wollen, ob ihre Werke künftig besser vor dem gierigen Datenhunger der KI geschützt sein werden.

