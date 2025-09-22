DOCMATALKS: Bildsprache der Zukunft

Ab heute steht unser neuer Podcast in den virtuellen Regalen von Apple und Spotify. Und darum geht es diese Woche in den DOCMATALKS:

Wie verändert künstliche Intelligenz unsere visuelle Kultur? In der siebten Folge der DOCMA-Talks diskutieren wir über die dramatische Transformation der Bildsprache im digitalen Zeitalter. Von der historischen Kontroverse um den World Press Photo Award bis zur aktuellen KI-Revolution. Warum verschwimmen die Grenzen zwischen Realität und Fiktion und welche neuen Kompetenzen müssen Fotografen, Designer und Betrachter gleichermaßen entwickeln.

Taucht ein in spannende Fragen: Wie unterscheiden wir künftig zwischen echten und generierten Bildern? Warum könnte die KI paradoxerweise zu einer Renaissance des fotografischen Handwerks führen? Und welche Rolle spielen Transparenz und Kontext in einer Welt, in der jedes Bild manipulierbar ist?

Eine Episode für alle, die verstehen wollen, wie sich die visuelle Kommunikation der Zukunft gestaltet – und wie wir unseren kritischen Blick dafür schärfen können.

Podcast abonnieren

Den Podcast können Sie hier bei Spotify oder hier bei Apple Podcasts abonnieren.