DOCMA-Zingst-Team sucht Verstärkung

Für unsere alljährliche Foto- und Seminaraktionen beim Fotofestival Horizonte Zingst sucht das DOCMA-Team noch nach einem Model und einer Fotoassistenz zur Verstärkung in der Zeit vom 20.5. bis 27.5.2017.

Das Model

Erfahrung vor der Kamera ist ebenso Voraussetzung wie ein selbstbewußtes, offenes und kommunikatives Auftreten. Alter – in den Zwanzigern, Größe – ab 1,75 m. Idealerweise auch Erfahrung als Visagistin. Bewerbungen mit aussagekräftigem Bildmaterial senden Sie bitte bis zum 15. April. 2017 an .

Die Assistenz

Voraussetzung für den Assistenzjob ist ein selbstbewußtes, offenes und kommunikatives Auftreten, eigenständiges Arbeiten, der sichere Umgang und lange Erfahrung mit Studiolicht, Aufnahmetechnik on location, körperliche Fitness, Raw-Bearbeitung, sowie Erfahrung in der Datenaufbereitung für Druck und Web-Awendungen. Außerdem sollte Erfahrung im professionellen Umgang mit unterschiedlichen sozialen Medien vorhanden sein und ein Führerschein. Bewerbungen senden Sie bitte bis zum 15. April. 2017 an .