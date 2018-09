DOCMA 85 versandkostenfrei: Jetzt vorbestellen!

Ab sofort können Sie die druckfrische neue DOCMA 85 versandkostenfrei bei uns im DOCMAshop vorbestellen. Einfach in den Warenkorb legen – Versandkosten werden nicht berechnet. Das „Early-Bird“-Angebot gilt aber nur für den Vorverkauf bis zum 9. Oktober 2018. Ab dem 10. Oktober 2018 ist das Heft lieferbar und am Kiosk erhältlich. Wer ein DOCMA-Kombi-Abo besitzt, findet das ePaper ebenfalls ab dem 8.10. Oktober in seiner DOCMA-App.

DOCMA 85 versandkostenfrei: Die Highlights des Heftes

PREMIUMWORKSHOP: 256 Shades of Grey – Die besten Schwarzweiß-Techniken

Selektive Farbkorrektur im Griff

Film noir – ein Storytelling-Projekt

Predator-Effekt – Mit der Umgebung verschmelzen

Schnelle Fotosuche mit künstlicher Intelligenz

Tipps & Tricks für Lightroom: Webgalerien erstellen / Änderungen rückgängig machen im Entwickeln-modul

Tipps & Tricks für Photoshop: Filtergalerie / Infopalette

Lightroom u. Camera Raw: Eigene Look-Tabellen aus DNG-Profilen

Montage: Fotos um abgeschnittene Bildteile ergänzen

DOCMA Award 2019: Remix Culture

Informieren Sie sich hier über die Inhalte des Heftes.

Alle, die die gedruckte DOCMA kennenlernen möchten, können hier ein Heft gratis bestellen.