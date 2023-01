Mit dem Bereichsreparaturwerkzeug bessern Sie in Lightroom kleine Makel wie beispielsweise Hautunebenheiten in Porträts aus. Möchten Sie einen Korrekturmarker wieder löschen, müssen Sie nicht die »Entf«-Taste drücken. Halten Sie alternativ die »Alt«-Taste gedrückt und fahren Sie mit der Maus über den vorhandenen Marker. Es erscheint ein »Scheren«-Symbol. Mit einem Mausklick entfernen Sie den Marker. Diese Funktion steht Ihnen in beiden Lightroom-Versionen zur Verfügung.