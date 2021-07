Scanlines erzeugen

Wenn Sie, etwa für eine Fotomontage, ein Bild so verfremden möchten, dass es wie von einem Überwachungsbildschirm oder TV-Monitor dargestellt wirkt, benötigen Sie Scan­lines, also mehr oder weniger feine, horizontale Linien. Diese können Sie im Prinzip mit einem dafür angelegten Muster erzeugen. Doch viel schneller geht es mit einem Photoshop-Filter. Legen Sie zunächst eine mit 50 % Grau gefüllte Ebene im Modus »Ineinander­kopieren« oder »Weiches Licht« an. Rufen Sie »Filtergalerie > Zeichenfilter > Rasterungseffekt« auf. Hier müssen Sie nun nur die »Musterart« auf »Linie« umstellen. Über »Größe« und »Kon­trast« steuern Sie Breite und Weichheit der Linien. Reduzieren Sie mit »Farbton/Sättigung« die Farbigkeit des Bildes. Wenden Sie auf einer weiteren Ebene den gleichen Filter mit »Musterart: Punkt« an, erscheint Ihr Monitor pixeliger. Passen Sie anschließend die »Deckkraft« der Ebene(n) an.