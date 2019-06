Lightroom-CC-Tipp: Filter nutzen

In Lightroom CC lassen sich die importierten Fotos – wie von Lightroom Classic CC gewohnt – mit Flaggen und Sternen beschriften, allerdings sind keine Farbsortierungen mehr verfügbar. Auch bei der nachfolgenden Filterung hat Adobe die Software entschlackt und bietet nun nur noch ein Filtermenü (a) an, über das sich einige Kriterien einstellen lassen (b). Zwar kann keine Filterung nach Belichtungsinformationen vorgenommen werden, dafür sind aber Personen und Stichwörter Bestandteil des Filterprozesses. Wer sich nach der üblichen Markierung der Fotos durch »Als ausgewählt markieren« und »Als abgelehnt markieren« nur die ausgewählten Fotos im Raster anzeigen lassen möchte, braucht lediglich die passende Flagge (c) im Filtermenü anzuklicken. Gegenüber Lightroom Classic CC geht das Filtern schon nach kurzer Umgewöhnungszeit leicht und intuitiv von der Hand.

