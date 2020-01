GPS-Koordinaten in Lightroom hinzufügen

Ortskoordinaten sind ein nützliches Hilfsmittel, um gezielt ­bestimmte Bilder in Ihrem Bestand aufzuspüren. Tragen Sie zu Ihren Bildern die Koordinaten des Aufnahmeortes ein, damit Sie später genau wissen, wo Sie welches Bild fotografiert haben –, oder um umgekehrt schnell alle Bilder zu finden, die Sie bei verschiedenen Gelegenheiten an einem Ort fotografiert haben. Dazu gibt es mehrere Möglichkeiten.

Am einfachsten ist es mit Kameras, die ein eingebautes GPS-Modul haben. Für manche DSLR-Modelle gibt es solche Module auch als optionales Zubehör. ­Solange der GPS-Empfänger die Signale von mindestens vier Satelliten registriert, liefert er ständig aktualisierte Koordinaten, die von der Kamera in die Exif-Daten der Aufnahmen eingetragen werden. Solche Bilder werden im Kartenmodul von Lightroom sofort ihrem Aufnahmeort zugeordnet.

Kameras ohne GPS-Modul sind kein Problem, sofern wenigstens ein Modell mit GPS-Empfänger im Einsatz ist. Die von diesem gespeicherten Koordinaten können Sie später kopieren und bei den Fotos aus den GPS-losen Kameras einfügen.

Viele Kameras lassen sich auch mit einem mitgeführten Smartphone über Blue­tooth koppeln, wenn auf diesem eine App des Kameraherstellers installiert ist. Smartphones liefern meist recht präzise Koordinaten, da sie auch die Sendemasten des Funknetzes sowie WLAN-Netze in der Umgebung zur Ortsbestimmung nutzen können.

Eine weitere Möglichkeit wäre, einen GPS-Tracker mitlaufen zu lassen. Das kann ein eigenständiges Gerät für diesen Zweck sein, oder eine App für Ihr Smartphone. Ich verwende MotionX GPS für das iPhone; auf Android-Handys eignet sich die App Geo Tracker für denselben Zweck. Eine mit dem Tracker aufgezeichnete Liste von Positionsdaten können Sie als Datei exportieren und dann im Modul »Karte« von Lightroom mit »Karte > Tracklog > Tracklog laden« importieren. Lightroom sucht dann im Tracklog die Koordinaten, die der Tracker zur annähernd gleichen Zeit erfasst hat, in der ein Foto aufgenommen wurde, und weist diesem dann die Koordinaten zu.

Vorausgesetzt, Sie haben einen Datentarif mit unlimitiertem Volumen, können Sie auch auf dem Smartphone auf Lightroom CC zurückgreifen. Danach sollten Sie bei jeder Location ein Bild mit dem Smartphone direkt in Lightroom CC foto­grafieren. Dieses hat nun die GPS-Koordinaten gespeichert und wird auch sofort in Lightroom synchronisiert. Am Rechner haben Sie danach die Möglichkeit, auf die darin gespeicherten Informationen zuzugreifen und sie mit den Bildinformationen der anderen Kameras abzugleichen.