In Lightroom Classic wird jeder Bearbeitungsschritt an einem Foto ab dem Import genau festgehalten. Mit Hilfe der »Protokoll«-Funktion im »Entwickeln«-Modul sind Sie in der Lage, jede Änderung im Detail nachzuvollziehen. Das neue Lightroom bietet diese Funktion nicht mehr. Die erste Spalte zeigt dabei die angewendete Funktion, der erste Zahlenwert stellt den Wert der Veränderung dar und der zweite dokumentiert den Zielwert.