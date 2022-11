SIGMA 18-50mm F2.8 DC DN | Contemporary – APS-C-Zoom-Objektiv jetzt auch für X-Mount

Mit dem SIGMA 18-50mm F2.8 DC DN | Contemporary, das es seit einem Jahr bereits für L- und E-Mount gibt, erweitert Sigma das derzeit aus drei Festbrennweiten mit 16, 30 und 56 Millimeter Brennweite bestehende Objektivangebot für APS-C-Kameras mit X-Mount.

Der Steuerungsalgorithmus und der Autofokus-Antrieb wurden speziell für X-Mount-Wechselobjektive entwickelt und die Kommunikationsgeschwindigkeit optimiert, um einen Hochgeschwindigkeits-Autofokus zu realisieren. Zudem unterstützen die X-Mount-Objektive auch den kontinuierlichen AF und die kamerainterne Aberrationskorrektur. Der Objektivanschluss ist mit einer Gummilippe ausgestattet, um das Eindringen von Staub und Wassertropfen zu verhindern.

Das kompakte Sigma 18-50mm F2.8 DC DN | Contemporary bietet den gleichen Bildwinkel wie ein 27- bis 75-Millimeter-Zoom an einer Kleinbildkamera. Die große Blende von F2,8 über den gesamten Brennweitenbereich ermöglicht Aufnahmen mit einem angenehm weichen Bokeh. Mit einer Naheinstellgrenze von 12,1 cm und einem maximalen Abbildungsmaßstab von 1:2,8 bei 18 Millimeter Brennweite eignet sich das Objektiv sehr gut für Nahaufnahmen.

Trotz der hohen durchgehenden Lichtstärke ist das Zoomobjektiv mit einem Durchmesser von 61,6 mm, einer Länge von 76,8 mm und einem Gewicht von 285 g laut Hersteller das kleinste und leichteste seiner Klasse.

Das SIGMA 18-50mm F2.8 DC DN | Contemporary für X-Mount ist ab Dezember 2022 für 499 Euro (UV) erhältlich. Zum Lieferumfang gehören eine tulpenförmige Gegenlichtblende sowie ein Front- und und ein Rückdeckel. Weitere Informationen finden Sie auf den Internetseiten von Sigma.

SIGMA Cashback-Aktion

SIGMA bietet im Rahmen der laufenden Cashback-Aktion eine Preiserstattung für ausgewählte Produkte im teilnehmenden Fachhandel an. Kunden bekommen beim Kauf eines in der Aktion enthaltenen Objektivs bis zu 200€ erstattet. Die Aktion startete am 1. Oktober 2022 und geht noch bis zum 30. November 2022. Cashback gibt es auf folgende Objektive:

SIGMA 85mm F1,4 DG DN | Art

SIGMA 24-70mm F2,8 DG DN | Art

SIGMA 28-70mm F2,8 DG DN | Contemporary

SIGMA 100-400mm F5-6,3 DG DN OS | Contemporary

SIGMA 14-24mm F2,8 DG DN | Art

SIGMA 150-600mm F5-6,3 DG DN OS | Sports

Beim Zoomen fährt der Objektivtubus aus.

Technische Daten