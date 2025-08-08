Neue Filterlösungen von Polarpro für kreative Aufnahmen

Polarpro erweitert sein Sortiment an Effekt-, Polarisations- und ND-Filtern für Fotografen, Filmemacher und Drohnenpiloten. Mit den neuen Produkten lassen sich ohne Umwege atmosphärische Effekte, eine saubere Lichtführung und charakterstarke Kontraste beim Fotografieren oder Filmen erzielen.

Effektfilter für Verzerrungen

Mit dem Warp Filter bringt das kalifornische Unternehmen ein neuartiges Glaselement auf den Markt, das gezielt Lichtstrahlen verformt. Das Zentrum des Bildes bleibt dabei klar und scharf, während die Ränder weich verzerrt werden. Abhängig von verwendeter Brennweite und Blende entstehen stilisierte Effekte, die an analoge Objektivfehler oder Spiegelverformung erinnern – ohne künstlich zu wirken. Die gewählte blende bestimmt, ob der Übergang weich oder härter ist. Der Effekt verstärkt sich zudem bei längeren Brennweiten. Damit eignet sich der Filter besonders für Portraits, Reportagefotos und Musikvideos.

Der Warp Filter ist in vier Gewindegrößen erhältlich: 49 mm, 67 mm, 77 mm und 82 mm. Zusätzlich steht eine Version für das MagLock-System bereit – ein magnetisches Schnellwechselsystem für häufigeren Filterwechsel. Die Filter bestehen aus Chroma-Glas aus deutscher Fertigung und sind in eloxierten Aluminiumrahmen gefasst, die wetterfest, kratzresistent und leicht zu reinigen sind. Die Filter kommen in einer stabilen Premium-Schutztasche. Für die digitale Umsetzung bietet Polarpro zusätzlich vier passende Lightroom-Presets.

Shortstache Everyday Filter – Jetzt auch mit 86-Millimeter-Gewinde

In Zusammenarbeit mit Fotograf Garrett King (alias Shortstache) entwickelte Polarpro die Everyday Collection. Der kombinierte Polarisations- und Black-Mist-Filter schafft einen ausgewogenen Look mit weichen Lichtreflexen – sogenannte Halos – und gedämpften Kontrasten. Die Wirkung erinnert an Kinofilm-Bilder mit leichtem Schleier – beliebt bei Musikvideos, Reisereportagen oder romantischen Porträts.

Ab sofort ist der Filter auch mit 86 Millimeter Durchmesser erhältlich, sowohl für Feingewinde als auch für Coarse-Gewinde. Fotografen mit lichtstarken Zoomobjektiven oder Weitwinkeloptiken profitieren so von der erweiterten Kompatibilität. Auch hierfür setzt Polarpro optisch präzises Chroma-Glas mit hoher Farbtreue und sehr guter Lichttransmission ein.

135 Series – Drei kreative Glasfilter in weiteren Größen

Polarpro erweitert seine Modellreihe mit kreativen Spezialfiltern, die 135 Series, um acht zusätzliche Größen: 46 mm, 52 mm, 55 mm, 58 mm, 62 mm, 72 mm, 86C und 95C. Damit reagiert das Unternehmen auf Wünsche von Fotografen, die eine Lücke bei bestimmten Objektiven schließen wollten.

Zur Auswahl stehen bei den 135 Series drei Effektfilter:

Chroma CP (Circular Polarizer): Reduziert gezielt Spiegelungen auf Glas oder Wasser, verbessert die Farbsättigung und sorgt für hohe Kontraste

Black Mist: Erzeugt eine diffuse Lichtverteilung mit sanften Halos – inspiriert vom Charakter analoger Kodak-Portra-Filme.

Gold Mist: Verleiht Aufnahmen ein warmes Tonprofil mit Vintage-Charme. Die Farbgebung erinnert an klassische Kodak-Gold-Filmemulsionen.

Alle Filter kommen in kleinen Dosen, die der klassischen Filmpatrone nachempfunden sind – ein Transportbehälter und eine visuelle Hommage an die analoge Ära.

Drohnenfilter für DJI – Bildkontrolle in der Luft

Auch DJI-Piloten profitieren von neuen Filterlösungen. Polarpro hat sein Drohnenportfolio um Sets für die aktuellen Modelle Mavic 4 Pro, Mini 4 Pro und Avata 2 ergänzt. Die Auswahl reicht von reinen Polarisationsfiltern (CPL) über ND-Polfilter-Kombinationen bis hin zur vielseitigen Vivid Collection.

Ein CPL-Filter (Circular Polarizer) reduziert Reflexionen auf Wasser, Glas oder metallischen Oberflächen direkt beim Flug. Das Bild erscheint zudem klarer und farbintensiver – besonders bei Landschaften mit hohem Kontrast. Die Kombination aus ND-Filter und Polarisator (ND/PL), die Polarpro als Vivid Collection (ND8/PL, ND32/PL, ND128/PL) anbietet, reguliert zusätzlich die Belichtung, was gleichmäßige Bewegungsunschärfe bei Videoaufnahmen oder Harmonisierung unterschiedlicher Lichtverhältnisse erlaubt.



Ein Großteil der neuen Produkte ist bereits verfügbar. Weitere Modelle folgen gestaffelt im spezialisierten Fachhandel in Deutschland und Österreich. Detaillierte Informationen finden Sie auf der Polarpro-Website.



Die Filter im Überblick