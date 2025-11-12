Kompakte Leuchte fürs Studio und unterwegs: Zhiyun MOLUS X200

Die Transcontinenta GmbH hat mit der Zhiyun MOLUS X200 eine neue Studiolampe für den deutschen und österreichischen Markt vorgestellt. Zielgruppe sind Profis im Bereich Film-, TV- und Contentproduktion. Die Leuchte ist in zwei Varianten erhältlich: als Bi-Color-Modell mit regelbarer Farbtemperatur von 2.700 bis 6.500 Kelvin (Abb. links) sowie als RGB-Version mit erweitertem Farbbereich von 2.500 bis 10.000 Kelvin (Abb. rechts). So passt sich die Lampe unterschiedlichsten Lichtstimmungen an – vom warmen Licht des Sonnenuntergangs bis zum kühlen Tageslicht.

Kompakte Leuchte für unterwegs

Mit einem Gewicht von lediglich 800 Gramm (Bi-Color) beziehungsweise 830 Gramm (RGB) fällt die Zhiyun MOLUS X200 im Vergleich zu herkömmlichen Studiolampen besonders leicht aus. Trotzdem liefert sie eine Lichtleistung von 200 Watt. Das entspricht laut Transcontinenta dem Drei- bis Fünffachen der Helligkeit vieler anderer transportabler Lampen dieser Klasse. Die kompakten Abmessungen ermöglichen einen schnellen Aufbau, der sich auch von einer Person bewältigen lässt – etwa beim Dreh auf engem Raum oder bei spontanen Außeneinsätzen.

Flexible Stromversorgung und Zubehör

Die MOLUS X200 unterstützt die Stromversorgung über einen V-Mount-Anschluss. Diese verbreitete Schnittstelle erlaubt den Einsatz von Akkus, wie sie häufig bei Filmproduktionen verwendet werden. So lässt sich die Leuchte unabhängig von stationären Stromquellen betreiben. Wer verschiedene Lichtformer benötigt, profitiert von der Kompatibilität mit dem Bowens-Mount-Zubehör. Damit können beispielsweise Softboxen, Waben oder Spotvorsätze einfach angebracht werden, um das Licht zu formen und gezielt zu steuern.

Steuerung und Farbwiedergabe

Die Steuerung der MOLUS X200 erfolgt drahtlos per Bluetooth mit dem Mobilgerät. Über die zugehörige App lassen sich mehrere Lampen gleichzeitig in Gruppen ansprechen und synchron steuern. Dies vereinfacht die Arbeit am Set, beispielsweise bei Interviewsituationen oder aufwendigen Filmprojekten mit mehreren Lichtquellen.

Die Leuchte bietet einen Farbwiedergabeindex (CRI) von über 95. Dieser Wert steht für eine besonders natürliche und präzise Farbdarstellung. Die RGB-Version erreicht zudem einen Spectral Similarity Index (SSI) von 85, was eine hohe Übereinstimmung mit natürlichen Lichtquellen verspricht. Das ist wichtig für authentische Hauttöne und differenzierte Farbnuancen.

Verschiedene Kits und Preise

Zhiyun bietet die MOLUS X200 in zwei verschiedenen Sets an. Das Standard-Kit eignet sich für den schnellen Einstieg, während das Combo-Kit einiges an Zubehör umfasst. Im Combo-Kit sind beispielsweise weitere Lichtformer, Adapter und eine Transporttasche enthalten.

Das Standard-Kit mit der Bi-Color-Version kostet 400 Euro, das Combo-Kit 550 Euro. Für die Kits mit der RGB-Variante der Leuchte sind 100 beziehungsweise 50 Euro mehr zu berappen. Die Bi-Color-Modelle sind bereits im Handel erhältlich, die RGB-Version wird in Kürze folgen.

Weitere Infos finden Sie auf der Zhiyun-Website.