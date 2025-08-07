Godox KNOWLED M300R – kompakte 300-Watt-Vollfarbleuchte für Profis 

Godox ergänzt mit der neuen KNOWLED M300R sein Portfolio an professionellen Dauerlichtern. Die Leuchte richtet sich an Filmcrews, Werbefotografen und Studios, die eine hohe Lichtleistung mit flexibler Farbsteuerung benötigen.

Bei der KNOWLED M300R handelt es sich um eine 300-Watt-COB-Leuchte. COB steht für „Chip on Board“ und bezeichnet eine Bauweise, bei der viele kleine LED-Chips zu einer kompakten Hochleistungslichtquelle zusammengefasst werden. Dieses Prinzip ermöglicht eine hohe Lichtausbeute auf engem Raum. Mit einem BR30-Reflektor liefert die Leuchte bei 5600 Kelvin bis zu 101.000 Lux in einem Meter Abstand. Damit übertrifft sie sogar viele 600-Watt-Geräte. In der Praxis bedeutet das: Ein Akteur in geringer Entfernung wird so hell ausgeleuchtet, dass selbst bei geschlossener Blende noch prägnante Spitzlichter entstehen. Bei Bedarf lässt sich das Licht auf bis zu 0,1% herunter dimmen.

Auch bei der Farbwiedergabe hat die kompakte Leuchte einiges zu bieten. Über die CCT-Einstellung (Correlated Color Temperature, also „korrelierte Farbtemperatur“) ist ein Bereich von 1.800 K bis 10.000 K einstellbar. Zusätzlich ermöglicht ein Grün-Magenta-Shift in ±100 %-Schritten eine exakte Anpassung an vorhandenes Umgebungslicht oder andere Lichtquellen. Farben werden sehr natürlich und farbgetreu wiedergegeben. Godox gibt einen CRI (Color Rendering Index) von 96 und einen TLCI (Television Lighting Consistency Index) von 95 an.

Neben CCT stehen noch weitere Licht-Modi bereit:

• HSI (Hue, Saturation, Intensity) für die gezielte Farbauswahl anhand von Farbton, Sättigung und Helligkeit

• RGBW (Rot, Grün, Blau, Weiß) zur manuellen Mischung jeder Lichtfarbe

• GEL-Modus mit digitalen Abbildungen klassischer Farbfolien

• X-Y-Modus, bei dem Farbtöne über Koordinaten auf der CIE-Farbtafel angesteuert werden

• FX-Modus mit programmierten Effekten wie Feuer, Fernseher oder Gewitter

Die M300R bringt ein Gehäuse aus Magnesium-Aluminium-Legierung mit, das nach IP54 gegen Staub und Spritzwasser geschützt ist. Das macht sie auch unter schwierigen Außenbedingungen einsatzfähig. Mit einem Gewicht von 3,6 Kilogramm bleibt sie gut zu transportieren, ob im Studio oder am Drehort.

Die Stromversorgung der KNOWLED M300R ist wahlweise über das Stromnetz oder unterwegs per V-Mount-Akku möglich. Für die Steuerung stehen mehrere Möglichkeiten zur Auswahl: direkt am Gerät, per Smartphone-App, über DMX (Digital Multiplex, ein Standard in der Lichttechnik), CRMX-Funkprotokoll (kabelloses DMX) oder Ethernet. Dadurch lässt sich die Leuchte sowohl in bestehende Studio-Infrastrukturen als auch in Live-Produktionen integrieren.

Dank Bowens-Mount lässt sich eine große Auswahl an Lichtformern – von Softboxen bis Fresnelvorsätzen – nutzen. Damit kann die M300R harte oder weiche Lichtcharakteristiken erzeugen, je nach gestalterischem Bedarf.



Die Godox KNOWLED M300R soll in Kürze im Handel eintreffen. Die unverbindliche Preisempfehlung liegt bei 1800 Euro. Weitere Informationen finden Sie auf der Website von Godox.



Technische Daten