Retouch4me bringt KI-Plug-in für Porträtretusche

Der Softwareanbieter Retouch4me hat mit Apex ein neues Tool veröffentlicht, das verschiedene Porträt-Retuscheaufgaben mit KI-Unterstützung erledigt. Das Tool richtet sich an professionelle Fotografen und Bildbearbeiter. Apex ist sowohl als Photoshop-Plugin als auch als eigenständige Desktop-App für macOS und Windows erhältlich.

Apex vereint bekannte Werkzeuge von Retouch4me wie Heal, Dodge&Burn, Portrait Volumes, Eye Brilliance, White Teeth, Skin Tone, Fabric und weitere in einer einheitlichen Oberfläche. Anwender können die Intensität der Bearbeitung, die in der Cloud erfolgt, über Regler individuell anpassen und das Ergebnis in Echtzeit überprüfen. Ziel ist es, in weniger als einer Minute ein natürlich aussehendes Porträt zu erhalten.

Die Retouch4me-KI bearbeitet dabei nicht nur Gesichter, sondern den gesamten Körper, indem sie Hautbereiche automatisch erkennt. Zu den Funktionen von Apex gehören unter anderem die Entfernung von Hautunreinheiten wie Pickeln oder Augenringen, die Glättung von Falten, Farbtonkorrekturen der Haut sowie die Aufhellung der Zähne. Auch Studiohintergründe können gereinigt und Falten in Kleidung entfernt werden. Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf der Betonung der Augen und der Schaffung eines hochwertigen, magazinartigen Looks.

Eine Besonderheit von Apex ist die Möglichkeit zur Batch-Verarbeitung, mit der ganze Fotoserien mit denselben Einstellungen bearbeitet werden können.

Preismodelle und Verfügbarkeit

Das Lizenzmodell basiert auf dem Umfang der Nutzung, ist also abhängig davon, wie viele Bilder man bearbeitet. Die Preise beginnen bei 0,06 USD pro Bild. Alternativ stehen Abonnement- und Paketlösungen zur Verfügung. Es gibt ein Monatsabo für bis zu 200 Bearbeitungen zum Preis von 20 USD, ein Paket für 100 Bearbeitungen zum gleichen Preis sowie ein Paket für bis zu 1500 Bearbeitungen zum preis von 90 USD.

Neue Nutzer erhalten zudem 20 kostenlose Cloud-Retuschen, um die Funktionen ohne Risiko zu testen.

Apex ist über die Website von Retouch4me erhältlich.