DxO veröffentlicht DxO PureRaw 2.0

Pressemitteilung von DxO

DxO PureRAW 2: Vielseitigkeit, Geschwindigkeit und Unterstützung von Fujifilm X-Trans Kameras

DxO PureRAW 2 ist eine Revolution für RAW-Dateien. Es ermöglicht ab sofort die Vorverarbeitung von Bildern, ohne Lightroom zu verlassen, und wartet mit erheblichen Geschwindigkeitsverbesserungen auf. X-Trans-Kameras werden nun ebenfalls unterstützt und so bietet die Software Fujifilm-Fotografen eine hervorragende Bildqualität. Außerdem ermöglicht die verbesserte Betriebssystemintegration den Zugriff über Kontextmenüs.

DxO PureRAW wurde bei seiner Veröffentlichung mit dem EISA-Award für die beste fortschrittliche Fotosoftware 2021 ausgezeichnet und definierte durch seinen bahnbrechenden Einsatz von künstlicher Intelligenz einen neuen Standard bei der RAW-Konvertierung, indem es bereits zu Beginn des Bearbeitungsprozesses für eine überragende Bildqualität sorgte – und das, ohne die bestehenden Workflows der Fotografen zu stören. DxO PureRAW 2 baut auf diesem Erfolg auf und wartet mit neuen Funktionen und mehr Effizienz auf.

Neue Integrationen ermöglichen einen reibungsloseren Workflow

DxO PureRAW 2 wurde um zwei neue Integrationen erweitert, damit sich der Workflow noch reibungsloser gestaltet. In Lightroom Classic können Anwender mittels Rechtsklick auf mehrere RAW-Dateien klicken und DxO PureRAW 2 die so ausgewählten Bilder bearbeiten lassen, um neue, verbesserte lineare DNG-Dateien zu erstellen, die im selben Ordner abgelegt werden, ohne dass die Anwendung verlassen werden müsste. Eine ähnliche Funktion ist jetzt in den Windows Datei-Explorer und den Mac OS Finder integriert: Mit einem einfachen Rechtsklick auf Dateien kann aus dem Kontextmenü heraus der Vorverarbeitungsprozess gestartet werden.

Unterstützung von Fujifilm X-Trans Kameras

DxO PureRAW 2 unterstützt jetzt RAW-Dateien von X-Trans-Sensoren und macht nun auch Fujifilm XT-Fotografen die Vorteile von DeepPRIME zugänglich. Das bedeutet bereinigte Bilder, ohne Rauschen und Artefakte, mit satten, lebendigen Farben selbst bei hohen ISO-Werten.

Deutlich effizienter und schneller

DxO DeepPRIME hat sich in seiner Verarbeitungsgeschwindigkeit deutlich gesteigert. Nicht nur die Reaktionsfähigkeit, sondern auch die Verarbeitungs- und Exportzeiten wurden verbessert – bis zu viermal schneller auf Apple Silicon-Rechnern und bis zu 1,5-mal schneller auf den neuesten Windows-Computern.

Unterstützung von HiDPI-Displays und eine Vielzahl neuer Kamera-Objektiv-Kombinationen

HiDPI-Displays werden ab sofort unterstützt, was zusätzlichen Komfort für Fotografen mit Windows-Rechnern bedeutet.

Mit der Aktualisierung der optischen DxO-Module steigt die Gesamtzahl der unterstützten Kamera- und Objektivkombinationen auf mehr als 70.000.

Immer mehr Equipment wird unterstützt

DxO PureRAW 2 unterstützt 40 neue Kameras:

Canon EOS R3 (Canon RF) – sensor Bayer

DJI Mavic 3 / Mavic 3 Cine (Drone) – sensor Bayer

Fuji GFX 50S II (Fuji GFX) – sensor Bayer

Fuji X100F (Compact) – sensor X-Trans

Fuji X100S (Fuji X) – sensor X-Trans

Fuji X100T (Compact) – sensor X-Trans

Fuji X100V (Compact) – sensor X-Trans

Fuji X20 (Compact) – sensor X-Trans

Fuji X30 (Compact) – sensor X-Trans

Fuji X70 (Compact) – sensor X-Trans

Fuji X-E1 (Fuji X) – sensor X-Trans

Fuji X-E2 (Fuji X) – sensor X-Trans

Fuji X-E2S (Fuji X) – sensor X-Trans

Fuji X-E3 (Fuji X) – sensor X-Trans

Fuji X-E4 (Fuji X) – sensor X-Trans

Fuji XF10 (Compact) – sensor Bayer

Fuji X-H1 (Fuji X) – sensor X-Trans

Fuji X-M1 (Fuji X) – sensor X-Trans

Fuji X-Pro1 (Fuji X) – sensor X-Trans

Fuji X-Pro2 (Fuji X) – sensor X-Trans

Fuji X-Pro3 (Fuji X) – sensor X-Trans

Fuji X-S10 (Fuji X) – sensor X-Trans

Fuji X-T1 (Fuji X) – sensor X-Trans

Fuji X-T10 (Fuji X) – sensor X-Trans

Fuji X-T2 (Fuji X) – sensor X-Trans

Fuji X-T20 (Fuji X) – sensor X-Trans

Fuji X-T3 (Fuji X) – sensor X-Trans

Fuji X-T30 (Fuji X) – sensor X-Trans

Fuji X-T30 II (Fuji X) – sensor X-Trans

Fuji X-T4 (Fuji X) – sensor X-Trans

Leica M10-R (Leica M) – sensor Bayer

Leica SL2 (L-mount) – sensor Bayer

Leica SL2-S (L-mount) – sensor Bayer

Nikon Z9 (Nikon Z) – sensor Bayer

Ricoh GRIIIx (Compact) – sensor Bayer

Sigma Fp-L (L-mount) – sensor Bayer

Sony A7 IV (Sony FE) – sensor Bayer

Sony A7R IIIA (Sony FE) – sensor Bayer

Sony A7R IVA (Sony FE) – sensor Bayer

Sony FX3 (Sony FE) – sensor Bayer

Preis und Verfügbarkeit

DxO PureRAW (Windows und Mac OS) ist ab sofort zum Download auf der DxO Website (https://shop.dxo.com/de) zum folgenden Preis verfügbar:

DxO PureRAW 2: 129 €

DxO PureRAW 2 Upgrade: 79 €

Über DxO PureRAW

DxO PureRAW verwendet faltungsneuronale Netzwerke, damit die Demosaicing- und Entrauschungsprozesse der RAW-Bildkonvertierung gleichzeitig erfolgen können. Da das Netzwerk anhand von Millionen von Beispielbildern trainiert wurde, ist es in der Lage, Ergebnisse zu erzielen, die die von Menschen entwickelten Algorithmen bei weitem übertreffen. So erhalten die Anwender lineare DNG-Dateien mit der gesamte Flexibilität der ursprünglichen RAW-Datei bei gleichzeitig bestmöglicher Bildqualität in Bezug auf Farbe, Rauschen und feine Bilddetails. Darüber hinaus verwendet DxO PureRAW die hoch angesehenen optischen DxO-Module, eine Datenbank mit mehr als 70.000 Kamera-Objektiv-Kombinationen, die ein Höchstmaß an Objektivschärfe, Korrekturen geometrischer Verzeichnungen, Vignettierungen und Aberrationen bieten.