Capture One Pro 10.2: Erweiterter Raw-Support und Color Grading Styles für Kinolooks

Für die Raw-Software Capture One Pro 10 ist ein Update auf Version Capture One Pro 10.2 erhältlich. Es bringt die Unterstützung für 12 Kameras von Canon, Leica, Nikon und Olympus sowie etliche neue Objektivprofile. Unterstützt wird laut Release Notes auch das neue Phase One IQ3 100MP Trichromatic Digital Back. Zudem gibt es auch einige Bug-Fixes.

Phase One bietet außerdem ab sofort ein kostenpflichtiges Paket mit Farbkorrektur-Presets namens SPECTRUM an, die für den letzten Schliff von Bildern gedacht sind. Die eher subtilen Änderungen sollen Bildern laut Phase One einen Look verleihen, der durch Tönung und Textur von Kinofilmen inspiriert ist. Das Paket enthält 15 Presets in jeweils zwei Stärken. Es können verschiedene, voreingestellte Stile, Kontraste und Filmkorn genutzt werden. Darüber hinaus lassen sich die einzelnen Stile individuell verändern und anpassen sowie miteinander kombinieren.

Wer sich das SPECTRUM-Paket für 49 US-Dollar kauft, muss es nach dem Entpacken der heruntergeladenen Archivdatei zunächst über »Anpassungen > Sile importieren« laden. Anschließend öffnet man sich am besten eine Fenster für Stile und Voreinstellungen. Das geht über »Fenster > schwebendes Werkzeug erstellen > Stile und Voreinstellungen«. Hier erscheinen die geladenen Stile jetzt unter »Benutzer Stil«. Für eine Vorschau reicht es, mit dem Zeiger über den Namen eines Stils zu fahren.

Weitere Informationen finden Sie auf den Internetseiten von Phase One.

Capture One Pro 10.2: Neue Raw-Unterstützung

• Canon 200D

• Canon 6D mkII

• Canon 77D

• Leica M Monochrome

• Leica M10

• Leica M-P

• Nikon D7500

• Nikon D850

• Olympus TG-5

Capture One Pro 10.2: Neue Objektivprofile

• Canon EF 100-400mm f4.5-5.6L IS II USM

• Canon EF 16-35mm f/2.8L III USM

• Canon EF 24-105mm f4-5.6 IS STM

• Canon EF-S 15-85mm f/3.5-5.6 IS USM

• Canon EF-S 24mm f2.8 STM

• Leica Elmar-M 24mm f/3.8 ASPH

• Leica Summilux-M 21mm f1.4 ASPH

• Leica Summilux-M 24mm f/1.4 ASPH

• Leica Super-Elmar-M 18mm f3.8 ASPH

• Leica Super-Elmar-M 21mm f/3.4 ASPH

• Leica Tri-Elmar-M 16-18-21mm f/4 ASPH

• Panasonic Leica DG Summilux 12mm f/1.4 ASPH (H-X012)

• Panasonic Leica DG Vario-Elmarit 8-18mm f/2.8-4 ASPH (H-E08018)

• Panasonic LUMIX G Leica DG Nocticron 42.5mm f/1.2 ASPH Power OIS (H-NS043) • Panasonic Lumix G Vario 100-300mm f/4-5.6 II POWER O.I.S. (H-FSA1003004A)

• Panasonic Lumix G Vario 45-200mm f/4-5.6 II POWER O.I.S. (H-FSA45200)

• Pentax DA 18-50mm f4-5.6 DC WR RE

• Sony E 18–200 mm F3.5–6.3 OSS LE (SEL18200LE)

• Sony FE 12-24mm f4 G (SEL1224G)

• Sony FE 16-35mm f2.8 GM (SEL1635GM)

• Sony Vario-Sonnar T DT 16–80 mm F3.5-4.5 ZA (SAL1680Z)