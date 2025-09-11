OM Digital Solutions präsentiert Supertelezoom für Micro-Four-Thirds: M.Zuiko Digital ED 50-200mm F2.8 IS Pro

OM Digital Solutions bringt mit dem M.Zuiko Digital ED 50-200mm F2.8 IS Pro ein neues Supertelezoom-Objektiv mit durchgehender Lichtstärke von 1:2.8 für das Micro-Four-Thirds-System auf den Markt. Umgerechnet auf das Kleinbildformat deckt das rund 3500 Euro teure Objektiv einen Brennweitenbereich von 100 bis 400 Millimetern ab. Mit dem optionalen 2-fach-Telekonverter lässt sich die Brennweite auf 800 Millimeter ausdehnen, wobei die Anfangslichtstärke jedoch auf 1:5,6 sinkt. Das Objektiv ist mit dem 5-Achsen-Synchronisations-IS kompatibel, sodass bis zu 7,0 EV-Schritte kompensiert werden. Die Neuheit richtet sich gleichermaßen an Natur- und Sportfotografen, die Motive aus großer Distanz auch bei wenig Licht einfangen wollen. Mit einer Naheinstellgrenze von 78 Zentimetern über den gesamten Zoombereich und einer maximalen Bildvergrößerung von 0,5-fach (bzw. 1,0-fach mit Telekonverter) eignet sich das Objektiv auch für Tele-Makroaufnahmen.

In der aufwändigen optischen Konstruktion des M.Zuiko Digital ED 50-200mm F2.8 IS Pro sind 21 Linsenelemente in 13 Gruppen enthalten, darunter große EDA- (Extra-low Dispersion Aspherical) und Super-ED-Linsen. Dank der neuen ZERO-II-Beschichtung (Zuiko Extra low Reflection Optical II) der Frontlinse werden Reflexionen und Streulicht effektiv minimiert – etwa bei Gegenlichtsituationen, wie sie in der Naturfotografie häufig vorkommen. Die interne Zoom-Mechanik hält den Schwerpunkt beim Verstellen der Brennweite stabil. Für dynamische Sportaufnahmen mit kontinuierlichem Autofokus (C-AF) sind Serien mit bis zu 50 Bildern pro Sekunde möglich.

Dank der integrierten 5-Achsen-Bildstabilisierung (IS), die mit den Kameragehäusen von OM System zusammenarbeitet, werden bis zu 7 Belichtungsstufen bei maximaler Brennweite kompensiert – das ermöglicht selbst bei Freihandaufnahmen mit langer Brennweite noch scharfe Bilder. Im Sucher bleibt das Bild zudem ruhig, auch wenn das Motiv weit entfernt oder in Bewegung ist.

Mit rund 1075 Gramm Gewicht (ohne Stativschelle) ist das Objektiv für ein Supertelezoom vergleichsweise leicht zu handhaben. Die wetterfeste Konstruktion erfüllt den IP53-Standard: Staub, Spritzwasser und Temperaturen bis minus 10 Grad Celsius machen dem Gehäuse nichts aus. Eine Fluorvergütung auf der Frontlinse erleichtert das Reinigen von Schmutz und Feuchtigkeit. Die spezielle, hitzebeständige Beschichtung reflektiert Infrarotstrahlung, wodurch sich das Objektiv bei starker Sonneneinstrahlung weniger stark aufheizt.

Zur Ausstattung gehören ein gummierter Zoom- und Fokusring, ein Fokusbegrenzer für schnelleren Autofokus, ein Schalter für den Wechsel zwischen automatischem und manuellem Fokus, ein On/Off-Schalter für den Stabilisator sowie vier frei belegbare L-Fn-Tasten. Die mitgelieferte Gegenlichtblende ist mit einem Filterkontrollfenster ausgestattet und ermöglicht das Drehen eines zirkularen Polfilters oder variablen ND-Filters. Die Stativhalterung lässt sich auch im montierten Zustand abnehmen und ist mit Arca-Swiss-Platten kompatibel.

Das M.Zuiko Digital ED 50-200mm F2.8 IS Pro ist ab 6. Oktober 2025 für rund 3500 Euro (UVP) erhältlich. Weitere Informationen finden Sie auf der OM System-Website.