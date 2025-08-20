Lichtstarkes Ultraweitwinkel-Objektiv für APS-C-Kameras: Sigma 12mm F1.4 DC | Contemporary 

Sigma erweitert im September 2025 sein Angebot an lichtstarken Festbrennweiten für spiegellose Kameras mit APS‑C-Sensor. Mit dem Sigma 12mm F1.4 DC | Contemporary präsentiert der japanische Hersteller ein Ultraweitwinkelobjektiv, das nicht nur durch eine extreme Brennweite auffällt, sondern auch mit kompakter Bauweise und hoher Lichtstärke überzeugen soll. Es eignet sich besonders für die Reise- und Streetfotografie.

Mit einer Brennweite von 12 Millimetern – entsprechend 18 Millimetern an Kameras mit Vollformatsensor (19 Millimeter bei Canon RF) – bietet das Objektiv einen Bildwinkel von fast 100 Grad. So wird es möglich, ganze Straßenzüge in einer einzigen Aufnahme festzuhalten oder bei Gruppenaufnahmen nahe an die Personen heranzugehen. Laut Sigma bietet derzeit kein anderes Autofokusobjektiv für APS-C-Kameras mit dieser Lichtstärke einen so großen Bildwinkel.

Im optischen System sind 14 Elemente in 12 Gruppen, darunter drei doppelseitige asphärische Linsen sowie zwei Spezialgläser zur Korrektur von Farbfehlern (SLD, Special Low Dispersion). Dies soll sowohl die Auflösung im gesamten Bildfeld sichern als auch störende Abbildungsfehler wie Koma minimieren. Gerade in der Astrofotografie entscheidet die saubere Wiedergabe punktförmiger Lichtquellen über die Bildqualität.

Trotz der großen Blendenöffnung bleibt das 12mm F1.4 DC | Contemporary kompakt: Mit 69,4 Millimetern Länge und einem Gewicht von 225 Gramm (E-Mount-Version) ist es leicht zu handhaben. Bei Videoaufnahmen punktet das Objektiv mit einem schnellen und leisen Autofokus, der von einem Schrittmotor (Stepping Motor) angetrieben wird. Zudem wird das Focus Breathing – eine sichtbare Veränderung des Bildwinkels beim Nachführen der Schärfe – laut Sigma effektiv unterdrückt.

Der Staub- und Spritzwasserschutz sowie eine wasser- und ölabweisende Frontlinse erweitern den Einsatzbereich. Bei Gegenlichtsituationen sollen Beschichtungen Flares und Ghosting

weitgehend eliminieren.

Zum Lieferumfang des Sigma 12mm F1.4 DC | Contemporary gehören eine Streulichtblende, Front- und Rückdeckel sowie ein Objektivbeutel. Sigma bietet das 12mm F1.4 DC | Contemporary für Sony E-Mount, Fujifilm X-Mount und Canon RF Mount an. Der Einführungspreis liegt bei 599 Euro.

Mit der neuen Brennweite ergänzt Sigma seine Contemporary-Serie, in der bereits die Brennweiten 16 mm, 23 mm, 30 mm und 56 mm mit der Lichtstärke 1:1,4 vertreten sind. Damit deckt der Hersteller nun ein durchgängiges Spektrum an wichtigen Festbrennweiten für APS‑C-Systeme ab.

Weitere Informationen finden Sie auf der Website von Sigma.