DOCMATALKS: Verdummen wir durch Soziale Medien und KI?

Ab heute steht unser neuer Podcast in den virtuellen Regalen von Apple und Spotify. Und darum geht es diese Woche in den DOCMATALKS:

Verlieren wir durch Smartphones, Social Media und KI unsere geistige Fitness – oder gewinnen wir neue Fähigkeiten? In dieser Folge von DOCMATALKS sprechen wir über alarmistische Thesen wie die „digitale Demenz“, diskutieren aktuelle Forschung zu Multitasking, Aufmerksamkeitsstörungen und Orientierungsverlust – und zeigen zugleich, wie digitale Medien Lernen, Austausch und Kreativität fördern können. Zwischen persönlichen Beobachtungen, wissenschaftlichen Studien und kontroversen Meinungen entsteht ein differenziertes Bild: Digitale Technologien verändern unser Denken – die Frage ist, ob wir die Balance zwischen Nutzen und Abhängigkeit finden.

Den Podcast können Sie hier bei Spotify oder hier bei Apple Podcasts abonnieren.

