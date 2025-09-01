DOCMATALKS: Smartphone oder Systemkamera

Ab heute steht unser neuer Podcast in den virtuellen Regalen von Apple und Spotify. Und darum geht es diese Woche in den DOCMATALKS:

Wir diskutieren die wichtigsten Ergebnisse des aktuellen „State of the Photography Industry Report 2025“. Im Mittelpunkt stehen die wachsende Bedeutung von Smartphones und Drohnen im professionellen Fotografenalltag sowie die Notwendigkeit der Diversifizierung für langfristigen Geschäftserfolg. Wir beleuchten, wie und wofür Profis Smartphones und Drohnen tatsächlich einsetzen, welche Rolle Künstliche Intelligenz in modernen Workflows spielt und wie Fotografen auf den rasanten Wandel der Branche reagieren können. Außerdem ordnen wir die Aussagekraft des Reports kritisch ein und geben Denkanstöße, wie Sie die aktuellen Branchentrends für Ihre eigene Positionierung nutzen können.

Podcast abonnieren

