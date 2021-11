Tonwerte über das Histogramm in Lightroom Classic einstellen

Mit der Maus lassen sich ­Bildanpassungen auch direkt im Histogramm vornehmen. Wenn Sie mit der Maus über die Histogramm-Anzeige fahren, sehen Sie, dass sich der Mauszeiger in einen Doppelpfeil ­verwandelt und fünf markierte Bereiche ­hervorgehoben werden: »Schwarz« (a), »Tiefen« (b), »Belich­tung« (c), »Lichter« (d) und »Weiß« (e). Klicken Sie nun auf den gewünschten Regelbereich und halten Sie die linke Maustaste gedrückt. Schieben Sie die Maus seitlich, um den Wert zu verändern. Die Veränderung zeigt Lightroom direkt in den »Grundeinstellungen« an. Den »Kontrast«-Regler (f) können Sie nicht über das Histogramm beeinflussen.