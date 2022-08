Text in der Instagram-App farbig hinterlegen

In der Instagram-App können Sie Text schnell mit einem Marker-Effekt hervorheben. (a) Möchten Sie den gleichen Effekt mit Photoshop erzielen, sind mehrere Arbeitsschritte nötig und der Text inklusive Effekt kann nicht einfach interaktiv geändert werden.

Deswegen ist es sinnvoll, diesen Look mit den abgerundeten Ecken direkt in der Insta­gram-App zu erzeugen. Um Gefummel am Smartphone zu vermeiden, geben Sie den Text auf einer normalen Tastatur ein und schicken sich selbst eine E-Mail oder verwenden eine Notiz-App. Alternativ nutzen Sie einen Ebenenstil vom Typ »Kontur« (b,c). Wählen Sie als »Position« (Ausrichtung der Kontur) »Außen« und passen Sie die »Deckkraft« an (d). Der Text mit dem Ebenenstil kann jederzeit aktualisiert werden.