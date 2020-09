Photoshops Versetzen-Filter

»Versetzen« ist einer der kompliziertesten Filter in Photoshop. Da er jedoch Verzerrungen und Effekte ermöglicht, die auf anderem Wege schwer zu erzielen sind, lohnt sich eine Beschäftigung mit ihm. Der Filter basiert darauf, ein Bild anhand eines anderen – der Versetzen-Matrix, die im PSD-Format vorliegen muss – zu verzerren. Farbe und Helligkeit der Matrix bestimmen dabei die Verzerrungsrichtung der jeweiligen Bildstelle. Wie das Ganze im Detail funktioniert, erfahren Sie in der Photoshop-Akademie in DOCMA 51 ab Seite 40. Im praktischen Einsatz nähert man sich dem Ergebnis in der Regel durch Versuch und Irrtum an. In Photoshop CC lässt sich »Versetzen« auch als Smartfilter anwenden, was den Prozess etwas erleichtert – mit dem einzigen Nachteil, dass Sie jedes Mal nach dem Bestätigen des Filters erneut die Matrix-Datei wählen müssen.