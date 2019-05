Lightroom-Tipp: Bedienfeld-Reihenfolge ändern

Ab der Version 8.1 von Lightroom Classic CC lässt sich im »Entwickeln«-Modul die ­Reihenfolge der Bedienfelder auf der rechten Seite nach eigenen Vorstellungen sortieren. So intuitiv wie in Photoshop ist das allerdings nicht: Wählen Sie nach einem Rechtsklick auf einen der Bedienfeld-Namen die Option »Entwicklung-Bedienfeld anpassen«. Im sich öffnenden Dialog (a) können Sie die Panels nun in eine Reihenfolge bringen, die Ihren Workflow besser abbildet oder die wichtigsten Panels näher zueinander bringt. Klicken Sie auf »Save« (b), um die Änderungen anzuwenden (die Schaltfläche wird hoffentlich in einem weiteren Update ins Deutsche übersetzt).

Doch damit ist es noch nicht getan, denn Sie müssen Lightroom erst neu starten, damit die Bedienfelder auch in der geänderten Anordnung angezeigt werden. Auch hier gibt es eine Neuerung in Version 8.1: Beim Schließen von Lightroom erscheint der Warnhinweis »Möchten Sie wirklich abbrechen?« – gemeint ist damit das Beenden des Programms. Aktivieren Sie die Checkbox »Nicht erneut anzeigen«, falls Sie so eine Warnung beim Schließen von Lightroom nicht mehr sehen möchten.

