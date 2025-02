Panasonic kündigt LUMIX S1RII an

Panasonic hat die LUMIX S1RII angekündigt, ein neues Modell der spiegellosen Vollformat-Serie, das mit einem 44,3-Megapixel-Sensor ausgestattet ist. Der BSI-CMOS-Sensor arbeitet mit einem leistungsstarken Bildprozessor auf Basis der L2-Technologie zusammen und liefert laut Panasonic hochauflösende Fotos und Videos mit natürlicher Farbwiedergabe.

Die Kamera bietet erstmals in der LUMIX-Serie 8K-Videoaufnahmen mit einem Dynamikumfang von 14 Blendenstufen. Eine verbesserte „Open Gate“-Funktion ermöglicht Aufnahmen in 6.4K und, nach einem geplanten Firmware-Update, sogar in 8.1K. Zudem unterstützt die Kamera interne Aufzeichnungen in 5.8K Apple ProRes RAW HQ auf CFexpress Typ B-Karten, was die Mobilität bei Dreharbeiten erhöht.

Ein neuer Phasen-Hybrid-Autofokus mit KI-gestütztem Tracking erkennt Gesichter und Augen präzise und verfolgt Bewegungen flüssig. Darüber hinaus spricht er auf Tiere, Autos, Motorräder Fahrräder, Züge und Flugzeuge an. Serienaufnahmen sind mit bis zu 40 Bildern pro Sekunde möglich, und der SH-Pre-Burst-Modus startet die Aufnahme bereits vor dem vollständigen Drücken des Auslösers.

Die Bildstabilisierung wurde gegenüber der LUMIX SR1 ebenfalls verbessert. Der optische 5-Achsen-Stabilisator bietet in der Bildmitte eine Kompensation von bis zu 8 Blendenstufen.

Ein neu entwickelter, neig- und schwenkbarer LCD-Monitor ermöglicht die Bildkomposition auf der optischen Achse. Er lässt sich bei angeschlossenem Kabel drehen, was ihn auch für Videoproduktionen sehr nützlich macht. Für Außenaufnahmen bietet sich der OLED-Sucher an, der rund 5,76 Millionen Bildpunkte darstellt. Die LUMIX S1RII verfügt zudem über Tasten, Einstellräder und einen Joystick, die nach ergonomischen Gesichtspunkten angeordnet sind.

Die LUMIX S1RII ist mit zwei Kartenslots ausgestattet. Slot 1 ist kompatibel mit CFexpress-Karten vom Typ B und ermöglicht die Aufnahme von Highspeed-Serienaufnahmen und Videos mit hoher Bitrate. Die Kamera unterstützt außerdem die direkte Aufzeichnung auf USB-SS.

Mit der neuen LUMIX Lab-App können LUTs direkt in die Kamera geladen werden, was den Postproduktionsprozess beschleunigt. Die ebenfalls neue LUMIX Flow-App unterstützt Workflows bei der Videoproduktion, etwa durch Storyboard-Erstellung und Datenorganisation.

Die LUMIX S1RII ist die erste Kamera der Serie, die Tethering mit Capture One ermöglicht. Sie unterstützt zudem die Zusammenarbeit mit Frame.io, was Cloud-Sharing und eine nahtlose Integration in Produktionsabläufe erleichtert.

Zusätzlich bringt Panasonic den neuen Batteriegriff DMW-BG2, der den Akkuwechsel bei eingeschalteter Kamera erlaubt. Die LUMIX S1RII ist ab Mitte März erhältlich. Der Preis liegt bei 3600 Euro für das Gehäuse und 4500 Euro für das Kamera-Objektiv-Kit mit einem 24-105-Millimeter-Objektiv. Der Batteriegriff kostet 349 Euro. Weitere Informationen finden Sie auf den Internetseiten von Panasonic.