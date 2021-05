Composing-Workshops mit Uli Staiger

Die sächsische Kleinstadt Oederan in der Nähe von Dresden veranstaltet ab Juni 2020 eine Freilichtausstellung mit dem viel versprechenden Namen PERSPEKTIVA – laut Veranstalter die erste Fotoausstellung im öffentlichen Raum in Sachsen.

Compositing: Uli Staiger

Auf 20 großformatigen Tafeln, die an verschiedenen Orten in der Stadt platziert sind, werden Motive von Uli Staiger zu sehen sein. Der Berliner Fotokünstler ist Fotografen-Meister, Bildbearbeiter, Computer Graphics Artist, Trainer und Buchautor. Zudem gibt er sein profundes Wissen auf dem Gebiet der kreativen Bildbearbeitung in Tutorials an die Leser des DOCMA-Magazins weiter.

Zur offiziellen Eröffnung der PERSPEKTIVA haben Besucher ab dem 19. Juni 2021 an drei Tagen Gelegenheit, Photoshop-Workshops zu besuchen, in denen Uli Staiger Fertigkeiten in der digitalen Fotomontage auf unterschiedlichen Niveaus vermittelt. Zur Auswahl stehen folgende Workshops:



Composing I – Einfache Techniken Für Einsteiger

Termin: 19.06.2021 | Uhrzeit: 10.00 – 17.00 Uhr | Kosten: 105 Euro

Composing II – Techniken Für Fortgeschrittene

Termin: 20.06.2021 | Uhrzeit: 12.00 – 18.00 Uhr | Kosten: 125 Euro

Composing III – Techniken Für Profis

Termin: 21.06.2021 | Uhrzeit: 10.00 – 17.00 Uhr | Kosten: 145 Euro

Weitere Informationen finden Sie auf den Internetseiten der PESPEKTIVA.