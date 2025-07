Die Siegerbilder des Excire Fotowettbewerbs 2025 – ausgewählt von der Excire-KI

1. Platz: Michael Schnabl – „Flowers“

Das Siegerbild „Flowers“ stammt von Michael Schnabl, einem Werbefotografen aus Österreich. Die KI wählte dieses Bild aus Tausenden Einsendungen als das ästhetisch überzeugendste aus. Schnabl ist für seine präzise Inszenierung bekannt. Das Preisgeld für den ersten Platz beträgt 4.000 Euro.

2. Platz: Mike Timmer – „Cormorant Fisherman“

Der zweite Platz geht an Mike Timmer für sein Bild „Cormorant Fisherman“. Die Aufnahme fängt einen traditionellen chinesischen Kormoranfischer ein, vermutlich in einer frühen Morgenstunde. Für dieses Foto erhält Timmer 2.000 Euro.

3. Platz: Thorsten Junike – „There must be an angel“

Thorsten Junike sichert sich mit „There must be an angel“ den dritten Platz. Junike erhält für sein Portät einer jungen Frau im Boudoir-Stil 1.000 Euro.

Die Excire-Software, entwickelt von der PRC GmbH aus Lübeck, unterstützt seit zehn Jahren Fotografen bei der Organisation und Analyse ihrer Bildarchive. Sie erkennt Motive, vergibt Schlagwörter und bewertet Fotos – lokal auf dem eigenen Rechner, ohne Cloud-Anbindung. Viele Teilnehmer nutzten diese Funktionen, um gezielt ihre aussichtsreichsten Bilder einzureichen.

Die 20 bestplatzierten Bilder des Wettbewerbs sind auf der Wettbewerbsseite von Excire zu sehen.