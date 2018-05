Live dabei: Fuji Instax SQ6-Launch

Analoge Fotografie ist ein Trend, den Fuji mit der neuen Instax SQ6 weiter ausbauen will. Christoph Künne war in Berlin mit dabei, als das Produkt Journalisten und Bloggern vorgestellt wurde. Eine kleine Erzählung in acht Facebook-Posts.

Gleich geht es los: Fujifilm stelle eine neue #instax in Berlin in einer hippen Hinterhof-Location vor. Gepostet von Docma Magazin am Dienstag, 15. Mai 2018

Innen ist die Location der #instax -Präsentation von Fujifilm superschick 🙂 Gepostet von Docma Magazin am Dienstag, 15. Mai 2018

#Instax square #sq6 heisst das neue Sofortbild-Baby von Fujifilm – hier vorgestellt von Manfred Rau Gepostet von Docma Magazin am Dienstag, 15. Mai 2018

#instax-Workshop mit Mode-Fotograf Felix Rachor, der den versammelten Journalisten und Bloggern zeigt, wie man mit der neuen SQ6 richtig kreativ wird. Gepostet von Docma Magazin am Dienstag, 15. Mai 2018

Zufrieden stellt Felix Rachor am ersten Set beim Fujifilm-Workshop für die #instax #SQ6 fest: „Sieht ziemlich geil aus!“ Gepostet von Docma Magazin am Dienstag, 15. Mai 2018

Beim Set zwei beim #instaxsq6- Workshop in Berlin kommt ein Baufön als Mini-Windmaschine und ein Damenstrumpf vor dem Objektiv zum Einsatz: Felix Rachor erklärt dazu: „Das ist jetzt Kunst“ Gepostet von Docma Magazin am Dienstag, 15. Mai 2018

Damit man eine Idee von den neuen Motivprogrammen der #instax #SQ6 bekommt Gepostet von Docma Magazin am Dienstag, 15. Mai 2018

Hands on #instax #SQ6 unter erschwerten Bedingungen in der Rollschuhdisko: Fabenprächtig und stimmungsvoll, aber scharf ist anders 😄 Gepostet von Docma Magazin am Dienstag, 15. Mai 2018

Behind the Scenes