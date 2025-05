Abschied von André M. Hünseler

Am 15. Mai ist der Kölner Fotograf André M. Hünseler mit nur 43 Jahren gestorben.

André Hünseler, der auch Tutorials für DOCMA geschrieben hat, wird vielen durch seine „Köln bei Nacht“-Kalender bekannt sein, die 2012 bis 2016 bei DuMont erschienen waren. Die Verbundenheit mit seiner Heimatstadt zeigte sich auch im Bildband „Kölns schönste Seiten“ und in einem 2009 entstandenen 8-Gigapixel-Panorama Kölns – damals das fünftgrößte Gigapixel-Panorama der Welt –, dem 2012 eines mit 12 Gigapixeln folgte.

Köln bei Nacht 2012 (Foto von André M. Hünseler)

Andrés Signature-Genre waren die Frauen in der Badewanne, zufällig aus der Situation heraus entstanden, als ein Shooting wegen Regens abgebrochen werden musste, woraufhin es Fotograf und Model in seinem Badezimmer fortsetzten. Danach hatte er noch viele schöne Frauen in die Badewanne eingeladen und als besonderen Dreh seiner Bilder eine vierte Wand per Photoshop eingezogen, so dass sich die Betrachter fragten, wie die Models hinein und wieder heraus geraten waren. Wie er dabei vorgegangen war, hatte André in DOCMA 74 (ab Seite 74) beschrieben.

Das Making-of des Bildes von Sarah in der Badewanne können Sie in DOCMA 74 nachlesen. (Foto und Montage von André M. Hünseler)

In den letzten Jahren hatte André seine Leidenschaft für Kameradrohnen entdeckt und es im Kunstflug mit den selbst konstruierten, schnellen FPV-Drohnen („First Person View“) zu einiger Meisterschaft gebracht.

Am 15. Mai ist André nun überraschend an einer Lungenembolie gestorben. Zur Finanzierung seiner Beisetzung haben Freunde eine GoFundMe-Seite unter dem Motto „Für André – Ein Herz aus Gold, das weiterstrahlen soll“ eingerichtet – im Geschäftlichen war André leider nicht ebenso talentiert wie als Fotograf und Drohnenpilot. Eine Auswahl seiner Werke finden Sie online bei der Galerie Saudade.