1000-Posts-Jubiläum: Warum wir auf Instagram scheitern – und trotzdem nicht aufgeben

Es ist ein Jubiläum der leisen Sorte, eines ohne Fanfaren und digitales Konfetti. Der Zähler springt auf 1000. Tausend Mal haben wir ein Bild ausgewählt, einen Text formuliert, Hashtags recherchiert und auf „Teilen“ geklickt. Tausend Mal haben wir ein kleines Stück unserer Arbeit in die unendliche Pixelwüste von Instagram entlassen. Das Ergebnis nach über 10 Jahren der Mühe: Knapp 2500 Follower, Interaktionsraten, die man meist an zwei Händen abzählen kann, und eine selbst für ein Nischenthema bescheidene Reichweite. Das sind Zahlen, bei denen Influencer mitleidig lächeln und Marketingexperten peinlich berührt auf ihre Schuhe schauen.

Zeit also für eine schonungslose Bilanz, eine Art fotografische Selbstanalyse ohne Weichzeichner. Willkommen in der wundersamen Welt des Instagrammierens, wo wir als @docmamagazin seit Jahren tapfer gegen Algorithmen kämpfen, die unsere Inhalte mit der Begeisterung eines gelangweilten Museumswärters an unserem Publikum vorbeischleusen.

Das Paradox der Pixel-Profis

Eigentlich sollte es ja ein Heimspiel sein. Ein Magazin, dessen Redaktion sich der Perfektionierung des digitalen Bildes verschrieben hat, auf einer Plattform, die von nichts anderem lebt als von Bildern. Wir sind die, die über Tonwertkorrekturen philosophieren, während andere noch den richtigen Selfiefilter suchen. Wir diskutieren die Vorzüge von Capture One gegenüber Lightroom, während die Welt da draußen im Spiel mit Amaro- oder Valencia-Filteranwendungen versinkt. Man sollte meinen, auf einer visuellen Plattform wäre Expertise in Sachen Bildgestaltung ein unschätzbarer Vorteil.

Doch der digitale Belichtungsmesser der Analyse-Tools liefert die brutale Wahrheit: Unsere durchschnittliche Interaktionsrate liegt bei ernüchternden 0,89 Prozent. Der Branchendurchschnitt für Medien-Accounts? 1,94 Prozent. Wir sind also nicht nur unterdurchschnittlich, wir sind nur halb so fesselnd wie der Durchschnitt. Es ist, als würde ein Sternekoch ein Restaurant eröffnen und die Gäste gehen trotzdem lieber zur Dönerbude nebenan. Diese Diskrepanz wirft eine fundamentale Frage auf: Verstehen wir die Plattform nicht, oder versteht die Plattform uns nicht?

Generation Silberhalogenid trifft Algorithmus

Die wahrscheinlichste Antwort liegt in einem kulturellen Graben. Auf der einen Seite steht unsere Zielgruppe: erfahrene Fotografen, Bildbearbeiter und Kreativ-Profis – überwiegend männlich, eher hochgebildet und mit Kameraequipment im Wert eines Kleinwagens ausgestattet – dort eine Plattform, auf der die Menschheit ihre Frühstückstoasts dokumentiert und Beauty-Influencer für ein Teenager-Publikum den perfekten Lidstrich zelebrieren.

Instagram ist ein Ökosystem, das auf Geschwindigkeit, Flüchtigkeit und sofortige Bedürfnisbefriedigung ausgelegt ist. Ein Ort, an dem Authentizität oft mit technischer Unbedarftheit verwechselt wird und ein verwackeltes Reel mehr Aufmerksamkeit bekommt als ein makellos ausgeleuchtetes Stillleben. Die Daten bestätigen diesen Verdacht: Ausgerechnet unsere schnell produzierten Reels erzielen mit 1,35 Prozent die (vergleichsweise) höchsten Interaktionsraten. Unsere sorgfältig kuratierten Einzelbilder, die eigentliche Essenz der Fotografie, dümpeln bei 0,67 Prozent. Der Algorithmus belohnt das Format, das unserer Kernkompetenz am fernsten liegt. Es ist, als würde man einen Kalligrafen zwingen, mit einer Farbrolle zu schreiben.

Eine Frage der Haltung, nicht der Reichweite

Unsere über die Zeit für Instagram aufgewandten Ressourcen, diese kreative Energie, könnte man bestimmt an anderer Stelle gewinnbringender einsetzen: in tiefgründigen Fachartikeln, in der Entwicklung neuer Techniken, im direkten Austausch mit der Community über Kanäle, die nicht von der Willkür eines undurchsichtigen Codes regiert werden. Die Notwendigkeit, „dabei zu sein“, diktiert einen Arbeitsaufwand, dessen Legitimation sich bei näherer Betrachtung in Luft auflöst. Wir sind nicht allein mit diesem Problem; es ist die stille Frustration unzähliger Nischenanbieter und Experten, die versuchen, in einem auf Massenkompatibilität getrimmten System Gehör zu finden.

Warum also weitermachen? Warum Post Nummer 1001, 1002 und 1003 vorbereiten? Weil es nicht nur um die Reichweite geht, sondern um die Haltung. Vielleicht sind wir dort die Jazz-Musiker in einer Welt voller Autotune-Popstars. Wir spielen nicht für die riesige, johlende Menge, sondern für die Handvoll Kenner in der ersten Reihe, die jede Nuance, jede komplexe Harmonie zu schätzen wissen.

Möglicherweise ist unser Instagram-Kanal weniger ein Marketing-Instrument als vielmehr ein digitales Archiv, eine Galerie für jene, die gezielt nach uns suchen. Oder es ist einfach nur ein Akt des professionellen Trotzes gegen die Banalisierung des Visuellen.

Und während Sie dies lesen, sitzt ein Redakteur schon am nächsten Beitrag. Nicht mit der naiven Hoffnung auf virale Verbreitung, sondern mit der stoischen Gelassenheit eines Leuchtturmwärters, der seine Lampe poliert – wissend, dass ihr Licht vielleicht nur wenige erreicht, für diese aber von großem Wert ist.