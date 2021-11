Stufenloser Zoom in Lightroom

Neben der Vergrößerung in festen Stufen bietet Lightroom auch eine individuelle Zoomfunktion, die präziseres Arbeiten ermöglicht. Die stufenlose Vergrößerung funktioniert nur im »Entwickeln«-Modul. Bewegen Sie den Mauszeiger über das Foto, so erscheint ein Lupensymbol. Halten Sie die »Shift«-Taste gedrückt, ändert sich das Symbol zu einer Lupe mit zwei ­Pfeilen (a). Bewegen Sie nun die Maus nach links oder rechts, um eine individuelle Zoomstufe festzulegen. Lightroom merkt sich den Vergrößerungswert. Der Navigator zeigt Ihnen zudem die aktuelle Zoomstufe mit einer Stelle hinter dem Komma an (b).