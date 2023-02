Schärfe und Rauschreduzierung besser kontrollieren in Lightroom

Die Regler für Schärfe und Rauschreduzierung erfordern ein präzises Einstellen der Werte, um ein optimales Entwicklungsergebnis zu erzielen. Öffnen Sie das »Entwickeln«-Modul und halten Sie die »Alt«-Taste gedrückt. Wenn Sie nun den »Schärfen«-Regler (a) bewegen, wird das aktive Foto (b) in Schwarz-weiß angezeigt, um das Ergebnis der Schärfung (c) besser beurteilen zu können. Wählen Sie hierzu am besten eine Zoomstufe > 100 Prozent. Auch die Regler für »Radius«, »Details« und »Maskieren« lassen sich über diesen Weg besser justieren. Das gleiche Vorgehen können Sie auch bei den Reglern für die »Rauschreduzierung« (d) nutzen.