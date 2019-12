Referenzansicht in Lightroom

In der »Referenzansicht« blenden Sie links beziehungsweise oben ein anderes Bild als Referenz ein, während Sie versuchen, das rechts beziehungsweise unten angezeigte Foto in ähnlicher Weise zu bearbeiten. Das bietet sich an, um Fotos einer Serie aufeinander abzustimmen oder einen bestimmten Look nachzuempfinden. Das Referenzfoto muss Teil der Lightroom-Bibliothek sein, da Sie es nur von dort in die Referenzansicht ziehen können. Falls sich Lightroom ein Referenzfoto zwischen Modul-Wechseln merken soll, klicken Sie auf das Schloss-Symbol, so dass es geschlossen erscheint.