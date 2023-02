Kopie speichern in Photoshop

Möchten Sie in einem Format speichern, das nicht alle Eigenschaften der aktuellen Datei sichern kann, nutzen Sie dafür »Kopie speichern«. Verwenden Sie entweder den gleichnamigen Befehl im »Datei«-Menü oder klicken Sie im »Speichern unter«-Dialog auf die Schaltfläche »Kopie speichern« (a). Der Dialog bleibt gleich, heißt nun aber anders (b). Standardmäßig wird an den Dateinamen „Kopie“ angefügt (c). Dafür stehen jetzt wieder alle Formate inklusive JPEG zur Verfügung (d).

Achtung: »Kopie speichern« funktioniert wie ein Export. Sie arbeiten anschließend nicht an der Kopie weiter, sondern am Originaldokument.