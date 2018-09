Klein und hell: Nissin i400

Nissin präsentiert mit dem Nissin i400 zur Photokina einen sehr kompakten und dennoch leistungsstarken Aufsteckblitz für Kameras von Canon, Nikon, Sony, Fuji und MFT-Kameras

Das Gerät ist nur 85 x 61 x 85 mm groß und bietet mit der Leitzahl 40 bei ISO 100, Blende f/8 und 105 mm Brennweite ausreichende Beleuchtung auf eine Distanz von 5 Metern. Fotografen können zwischen drei Modi zur Blitzmessung wählen – dem TTL-, dem Automatik- sowie dem manuellen Modus. Bei der TTL-Blitzmessung (Through the lense/durch das Objektiv) ermittelt der Sensor in der Kamera die benötigte Lichtmenge, die Lichtabgabe wird angepasst und das Motiv so korrekt belichtet. Alle Einstellungen werden über Einstellrädchen vorgenommen.

Der Blitzkopf ist um 180 Grad dreh- und schwenkbar, sodass man sowohl im Hoch- als auch im Querformat fotografieren kann. Zum indirekten Blitzen wird die integrierte Reflektorscheibe herausgezogen, für Streublitzlichtfotos ist eine herausklappbare Weitwinkelstreuscheibe vorhanden. Der Leuchtwinkel deckt einen Bereich von 24 mm bis 105 mm Brennweite ab, mit Streuscheibe bis 16 mm Brennweite (jeweils KB-äquivalent).

Vier handelsübliche AA-Batterien oder adäquate Akkus versorgen den blitz mit Strom. Je nach persönlicher Einstellung und gewähltem Blitzmodus sind zwischen 220 bis 1700 Blitze möglich. Die Blitzfolgezeit liegt bei 0,1 bis 4 Sekunden bei einer Aufnahmedistanz von 0,7 bis 5 Metern.

Der Nissin i400 kostet 129 Euro und ist ab September im Vertrieb von Hapa Team erhältlich.