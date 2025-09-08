DOCMATALKS: Kreative Effizienz? 

Ab heute steht unser neuer Podcast in den virtuellen Regalen von Apple und Spotify. Und darum geht es diese Woche in den DOCMATALKS:

In dieser Folge der DOCMATALKS diskutieren wir die spannungsgeladene Beziehung zwischen künstlicher Intelligenz und kreativen Prozessen. Kann ein Algorithmus wirklich kreatives Feuer entfachen? Anhand des aktuellen OECD-Berichts zu generativer KI hinterfragen wir kritisch die versprochenen Produktivitätssteigerungen und beleuchten die Schattenseiten der digitalen Effizienz. Von der „relativen Verblödung“ durch Technologie-Delegation bis zur „visuellen Gentrifizierung“ durch KI-generierte Bildwelten – dieser Podcast erkundet die tiefgreifenden Veränderungen in der Kreativbranche. Erfahrt, warum die Demokratisierung kreativer Werkzeuge gleichzeitig zur ästhetischen Standardisierung führt und welche neuen Rollen Kreativschaffende in einer algorithmisch geprägten Welt einnehmen könnten. Ein Muss für alle, die sich fragen, wie sich in Zeiten der KI unsere künstlerische Handschrift bewahren lässt.

