Farbstiche entfernen in Lightroom

Ungewollte Farbstiche – die häufig bei eingescannten Filmen auftreten – sind in Lightroom schnell zu beheben. Beginnen Sie mit dem »Weißabgleich« (a) und nutzen Sie das »Pipetten«-Symbol, um damit eine weiße Stelle im Bild zu markieren. Lightroom führt nun einen automatischen Weißabgleich durch (b). Die weiteren Einstellungen nehmen Sie im Bereich »Licht« (c) vor. Insbesondere die Werte für »Kontrast«, »Lichter«, »Tiefen, »Weiß«, und »Schwarz« haben in diesem Beispiel die größte Wirkung erzielt. Im »Farbmischer« können Sie Feineinstellungen an der globalen Farbgebung durchführen. Hier ist allerdings Feingefühl geboten: falsche Einstellungen verursachen schnell Fehldarstellungen im Foto.