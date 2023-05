Dateien in Bridge konvertieren und exportieren

Immer wieder benötigte Format- und Größenänderungen ­führen Sie am einfachsten über das »Exportieren«-Fenster durch. Hier erzeugen Sie für den jeweiligen Anwendungszweck eine Vorgabe, in der Sie den Speicherort, das Bildformat, die Bildgröße und die enthaltenen Metadaten definieren (a). Die verschiedenen Presets erscheinen dann als Liste im »Exportieren«-Fenster. ­Bilder, die gemäß der Vorgabe bearbeitet werden sollen, ziehen Sie einfach auf die jeweilige Zeile (b). Der Export beginnt erst, wenn Sie auf die Schaltfläche »Export starten« (c) klicken.