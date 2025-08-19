DOCMATALKS-Podcast: Der AI-Act und die Kreativen

Ab heute steht unser neuer Podcast in den virtuellen Regalen von Apple und Spotify. Und darum geht es diese Woche in den DOCMATALKS:

Seit Anfang August 2025 gilt in der EU eine Kennzeichnungspflicht für bestimmte Bilder, die mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz erstellt oder bearbeitet wurden. Das betrifft nicht nur komplett KI-generierte Kunstwerke, sondern auch subtile Retuschen und sogar viele Smartphone-Fotos! Für die Kreativbranche heißt das: Transparenz und Verantwortung werden wichtiger denn je.

Das klingt erstmal nach vielen neuen Regeln und Herausforderungen – und tatsächlich, gerade für kleinere Studios und Freelancer kann das anstrengend werden. Aber: Es entstehen auch völlig neue Chancen! Spezialisten an der Schnittstelle zwischen Technik, Kunst und Recht werden gefragt sein. Beratungsdienste rund um KI-Qualitätssicherung und neue Premium-Segmente für authentische Fotografie könnten richtig durchstarten.

