DOCMATALKS-Podcast: Der AI-Act und die Kreativen

Christoph Künnevor 11 Stunden
1 Minute Lesezeit

Ab heute steht unser neuer Podcast in den virtuellen Regalen von Apple und Spotify. Und darum geht es diese Woche in den DOCMATALKS:

Seit Anfang August 2025 gilt in der EU eine Kennzeichnungspflicht für bestimmte Bilder, die mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz erstellt oder bearbeitet wurden. Das betrifft nicht nur komplett KI-generierte Kunstwerke, sondern auch subtile Retuschen und sogar viele Smartphone-Fotos! Für die Kreativbranche heißt das: Transparenz und Verantwortung werden wichtiger denn je.

Das klingt erstmal nach vielen neuen Regeln und Herausforderungen – und tatsächlich, gerade für kleinere Studios und Freelancer kann das anstrengend werden. Aber: Es entstehen auch völlig neue Chancen! Spezialisten an der Schnittstelle zwischen Technik, Kunst und Recht werden gefragt sein. Beratungsdienste rund um KI-Qualitätssicherung und neue Premium-Segmente für authentische Fotografie könnten richtig durchstarten.

Podcast abonnieren

Den Podcast können Sie bei Spotify oder bei Apple Podcasts abonnieren.

Bild von Christoph Künne

Christoph Künne

Christoph Künne, von Haus aus Kulturwissenschaftler, forscht seit 1991 unabhängig zur Theorie und Praxis der Post-Photography. Er gründete 2002 das Kreativ-Magazin DOCMA zusammen mit Doc Baumann und hat neben unzähligen Artikeln in europäischen Fachmagazinen rund um die Themen Bildbearbeitung, Fotografie und Generative KI über 20 Bücher veröffentlicht.

