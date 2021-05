non-destruktiv retuschieren in Affinity Photo

Bei Werkzeugen, wie dem »Reparaturpinsel« und »Klonen« können Sie die Retusche in Affinity Photo auf einer separaten leeren Ebene ausführen. So ­retuschieren Sie die gewünschten Berei­che, ohne die ursprünglichen Bilddaten zu ­verändern, also non-destruktiv. Achten Sie darauf, bei den Werkzeug-Einstellungen die Option »Aktuelle Ebene & Darunter« (a) auszuwählen, damit der zu kopierende Bereich auch die Pixel der ­darunterliegenden Ebene enthält. So machen Sie Änderungen leicht mit dem ­»Radierer« rückgängig oder maskieren sie mit einem Pinsel und schwarzer Vordergrundfarbe auf einer Ebenen-Maske aus.