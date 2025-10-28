Nikon veröffentlicht Firmware 3.0 mit neuen Funktionen für die Nikon Zf

Nikon hat ein Firmware-Update für die Vollformatkamera Nikon Zf veröffentlicht. Die neue Firmware bringt mehr als 20 Änderungen und Verbesserungen. Dazu zählt auch eine neue Filmkörnungsfunktion für Analogfilmeffekte beim Foto- und Filmaufnahmen.

Fotografieren

Das Fotoaufnahmemenü bietet jetzt »Filmkörnungs-Optionen«. Damit lassen sich Bilder mit analogem Filmkorn aufnehmen – etwa Porträts mit rauer Textur, die an klassische 35mm-Fotografie erinnern. Für Highspeed-Serienaufnahmen + steht die neue Option [C15] bereit, mit der bis zu 15 Bilder pro Sekunde möglich sind. So lassen sich schnelle Bewegungen, wie ein Sprung oder auffliegende Vögel, in feinen Abstufungen einfangen.

Mit der Filmkörnungsfunktion lässt sich ein Analogfilm simulieren (Foto: Fujikawa Hinano)

Videoaufzeichnung

Auch im Videoaufnahmemenü gibt es die neue »Filmkörnungs-Option«. Videos erhalten so eine körnige Struktur, die an analoge Filmaufnahmen erinnert. Wird der hochauflösende Digitalzoom aktiviert, erscheint ein Fokusmessfeld über dem erkannten Motiv – das erleichtert die Schärfekontrolle bei Zoomfahrten.

Wiedergabe

Die Funktion »Kamera-Ausrichtung speichern« bietet nun getrennte Einstellungen für Fotos und Videos. So bleibt die Ausrichtung – etwa Hoch- oder Querformat – auch bei Zeitrafferaufnahmen erhalten.

Bedienelemente

Im Menü der Individualfunktionen gibt es neue Punkte: Die maximale Blende für die Live-View-Anzeige lässt sich festlegen, der Fokusbereich bestimmter Objektive gezielt einschränken. Die Option »Minimum« für das Intervall beim Selbstauslöser wurde ergänzt. Weitere Funktionen können benutzerdefinierten Bedienelementen zugewiesen werden. Im Modus M (manuelle Belichtung) lassen sich Belichtungskorrektur und ISO-Empfindlichkeit direkt den Einstellrädern zuordnen. Die automatische Monitor-Display-Umschaltung und differenziertere Kamera-Signaltöne sind jetzt verfügbar.

Anzeigen

Der Konturfilter kann so eingestellt werden, dass er nur beim Zoomen angezeigt wird. Neue Gitterlinien-Optionen (4:3 und 9:16) unterstützen die Bildkomposition für verschiedene Formate.

Netzwerk

Die Kamera kann jetzt als Webcam genutzt werden (USB-Streaming, UVC/UAC). Die Integration mit der Nikon Imaging Cloud wurde überarbeitet, und die Kamera kann per WLAN-Router mit einem Smartgerät verbunden werden.

Weitere Änderungen

Pixelverlagerung ist jetzt auch im Selbstauslöser-Modus möglich. Pre-Release Capture funktioniert mit Bluetooth-Fernsteuerungen. Die Blendeneinstellung ist bei Videoaufnahmen im Modus S nicht mehr eingeschränkt. Die Kopfhörerlautstärke lässt sich während der Videoaufnahme im »i«-Menü regeln. Sprachnotizen sind jetzt auch mit externen Mikrofonen möglich. Die unterbrechungsfreie Videoausgabe an HDMI-Geräte wurde angepasst. Seltene Fehler, etwa bei der Anzeige des Verschlussstatus, wurden behoben.

Die Firmware 3.0 inklusive einer detaillierten Übersicht der Neuerungen finden Sie in Nikons Download-Center.