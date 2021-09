Kollodium Nassplatten Workshop – BFF Akademie in Zingst

Am 07.10. und 08.10.2021 gibt der BFF-Fotograf Christian Klant in Zingst einen Workshop zum Thema „Wet Plate Collodion“, also zum historischen Kollodium Nassplatten Verfahren. Ein perfekter Einstieg in die Magie der Nassplattenfotografie.

Die praktische Seite dieser Königsdisziplin der analogen Fotografie steht im Fokus dieses zweitägigen Workshops. Anfänger und erfahrene Interessierte kommen hier auf ihre Kosten, da der Experte Christian Klant sowohl auf die theoretischen, vor allem aber auf die praktischen Aspekte dieser Technik intensiv eingeht. Vermittelt wird alles, was es für den eigenen Start in die Arbeit mit der Kollodium Nassplatten Fotografie braucht. Alle Teilnehmer:innen erhalten ein Handout mit den im Workshop verwendeten Rezepten und belichten ihre eigenen Wet Plates.

Zur Person

Christian Klant ist Spezialist für handgemachte, analoge Fotografie. Mit dem Kollodium Nassplatten Verfahren fotografiert er sogenannte Wet Plates für freie Projekte und Auftragsarbeiten. Ausgerüstet mit Großformat-Kameras und einer mobilen Dunkelkammer werden die Bilder direkt nach der Belichtung vor Ort entwickelt. Das ermöglicht eine schnelle Beurteilung der Ergebnisse und schafft Raum für die Feinabstimmung. Durch den gekonnten Einsatz unterschiedlicher Objektive wird die klassische digitale Bildbearbeitung überflüssig. Der Detailreichtum der hochauflösenden Scans ist beeindruckend, die Auflösung um ein Vielfaches höher, als selbst die der modernsten digitalen Mittelformat-Kameras.

Kollodium Nassplatten Workshop: Mitmachen

Sichern Sie sich jetzt einen Platz für den Workshop am 07.10. und 08.10.2021. Der zweitägige Kurs findest im Rahmen des Zingster Fotoherbst statt. Zum Fotoherbst feiert die BFF Akademie mit diesem und weiteren vier Workshops ihre Premiere in Zingst. Ihr Motto lautet: Von Profis für Profis.

Weitere Workshops in Zingst

Unter dem Dach der BFF Akademie sind außerdem in Zingst beim Fotoherbst dabei: Michael Schnabel mit seinem Thema „Der außergewöhnliche Umgang mit Available Light“, Andreas Reeg mit einem Workshop über fotografische Langzeitprojekte, Götz Schleser teilt sein Wissen zum Thema Businessportraits und Sonja Hofmann zeigt professionelle Foodfotografie zusammen mit dem Foodstylisten Lukas Baseda in ihrem Workshop „Wild. Ein Dreierlei.“ Buchen kann man die Workshops hier