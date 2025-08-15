Das gefälschte Russland: Carl De Keyzers KI-Vision von Putins Traumreich

Was geschieht, wenn ein renommierter Dokumentarfotograf, der für seine unantastbare Abbildung der Wirklichkeit bekannt ist, plötzlich beginnt, Bilder zu erfinden? Der Magnum-Fotograf Carl De Keyzer liefert mit seinem Projekt „Putin’s Dream“ eine ebenso brillante wie verstörende Antwort. Als ihm eine geplante Reise nach Russland durch die politischen Umstände verwehrt wurde, verharrte er nicht in Resignation, sondern griff zur künstlichen Intelligenz – und schuf ein Russland, das realer wirkt als die Wirklichkeit und gerade dadurch die Propaganda entlarvt.

Vom Dokumentaristen zum Bildregisseur

Carl De Keyzer, seit 1994 Vollmitglied der legendären Agentur Magnum Photos, hat sich über Jahrzehnte einen Namen als Meister der inszeniert wirkenden Realität gemacht. Seine mit Groß- und Mittelformatkameras und einem charakteristischen Blitzeinsatz aufgenommenen Bilder aus der Sowjetunion, den USA oder Sibirien erinnern an die Kompositionen alter Meister. Sie sind stets Dokumente, unmanipuliert und echt. Bis jetzt. Für „Putin’s Dream“ brach De Keyzer radikal mit seinem eigenen Dogma. Er fütterte den Bildgenerator Midjourney nicht mit beliebigen Befehlen, sondern mit Bildern aus seinem visuellen Archiv. Die KI lernte seine Bildsprache, seine Lichtsetzung, seine Farbwelt. Das Ergebnis (von Anfang 2024) ist eine verblüffende Symbiose: Bilder, die unverkennbar die Handschrift De Keyzers tragen, aber Szenen zeigen, die nie stattgefunden haben.

Ein Diktator-Traum in Hyperrealität

Die generierten Bilder zeigen ein Russland, wie es im Kopf eines Autokraten existieren mag. Ein Reich der Perfektion, bevölkert von makellosen Menschen in makellosen Umgebungen. Wir sehen Oligarchen auf Yachten, Soldaten in perfekter Formation und Kinder auf blitzsauberen Moskauer Straßen. Es ist die visuelle Umsetzung einer staatlich verordneten Erzählung, die das Land als Hort konservativer Werte gegen einen dekadenten Westen positioniert. Diese Ästhetik der Stärke und des Wohlstands dient als Fassade für ein System, das sich durch Gewalt und Verbrechen an der Macht hält und im Inneren mit Schwächen kämpft. De Keyzers fiktive Bilder spiegeln damit exakt die Methode der staatlichen Propaganda wider, die in stundenlangen Fernsehauftritten eine alternative Realität konstruiert und jede Abweichung unterdrückt.

Die Wahrheit der Fiktion

Die Veröffentlichung des Projekts löste erwartungsgemäß eine heftige Debatte aus. Der Vorwurf, ein Dokumentarist würde „falsche“ Bilder produzieren und damit das Vertrauen in die Fotografie untergraben, stand im Raum. Doch diese Kritik greift zu kurz. De Keyzer geht transparent mit seiner Methode um und nutzt die Fiktion, um eine tiefere Wahrheit aufzudecken. Sein Vorgehen ist ein konzeptioneller Kommentar zur Propaganda selbst. Indem er die Mechanismen der Bilderzeugung offenlegt, entlarvt er die Mechanismen der politischen Manipulation.

Das Projekt wirft dabei fundamentale Fragen für alle Bildschaffenden auf: Es verschiebt die Rolle des Fotografen vom Zeugen zum Regisseur, vom Finder zum Erfinder. Die entscheidende Fähigkeit ist nicht mehr nur das Erfassen des Moments, sondern die Entwicklung eines visuellen Konzepts und die Beherrschung der Werkzeuge, die es umsetzen. De Keyzers Arbeit ist damit weniger ein Angriff auf die Dokumentarfotografie als vielmehr eine Erweiterung ihrer Möglichkeiten. Er zeigt, dass ein bewusst konstruiertes Bild, das seine Künstlichkeit nicht verbirgt, mehr über die Wirklichkeit aussagen kann als manches vermeintlich authentische Foto. Wenn die Grenzen zwischen Wahrheit und Lüge politisch instrumentalisiert werden, ist „Putin’s Dream“ ein notwendiger und mutiger Beitrag zur visuellen Medienkompetenz. Es ist die Lüge, die uns die Wahrheit über die Lügen der Macht zeigt. Schade nur, dass die günstige Version des Buchs zum Projekt vergriffen ist. Es gibt nur noch wenige Exemplare der „Limited Edition“.