Neu: Photoshop-Toolbox 07

Im DOCMA-Shop ist ab sofort die neue Photoshop-Toolbox 07 erhältlich. In dem 16-seitigen e-Paper zeigen wir Ihnen, wie Sie mit Photoshops vermeintlichen Einsteiger-Werkzeugen (fast) immer optimale Ergebnisse erzielen. Auch was Sie über Photoshops Schaltzentrale, das Kanäle-Bedienfeld wissen sollten, erfahren Sie in einem Tutorial. Darüber hinaus erklären wir Ihnen, was Sie zum Thema Farbmanagement unbedingt wissen müssen, wenn Sie konsistente Farben von der Kamera über den Monitor bis zum Drucker erhalten wollen.

Unsere Toolboxen bringen Photoshop-Wissen auf den Punkt, denn hier stehen die Photoshop-Werkzeuge selbst im Mittelpunkt der Tutorials. Die von den DOCMA-Profis verfassten Schritt-für-Schritt-Anleitungen erklären die Wirkungsweise und die Anwendungsmöglichkeiten an praktischen Beispielen – und das so detailliert, dass sowohl Einsteiger als auch fortgeschrittene Photoshop-Anwender davon profitieren.

Die Photoshop-Toolbox 07 kostet nur 3,99 Euro. Hier geht’s zum DOCMA-Shop.