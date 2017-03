DOCMA-Arbeitsmaterialien

Hallo liebe DOCMA-Leser, während Abonnenten das neue Heft (Nummer 66) bereits am 4./5. August 2015 aus ihren Briefkästen befreien konnten, müssen sich die Kiosk-Kunden noch ein wenig gedulden. Ungeduldige können das Heft aber über unseren Webshop bereits sowohl gedruckt als auch als ePaper ordern. Doch das nur am Rande, denn hier geht es um die Arbeitsmaterialien, die wir Ihnen als Zugabe bei einigen Artikeln zur Verfügung stellen.

Wussten Sie, dass wir Ihnen bei einigen Artikeln einiges an Ausgangsmaterial zum Download anbieten, so dass Sie die Artikel selbst in Photoshop nachvollziehen können? Das sollten sie eigentlich, denn für gewöhnlich kennzeichnen wir diese Downloadmöglichkeit im Heft „laut“ und deutlich mit folgendem Symbol:

Doch in DOCMA 66 hat doch glatt gleich zweimal der Downloadhinweis-Entfernteufel zugeschlagen. Liegt es an der Doppelsechs (eigentlich müssten es dann ja drei Sechsen sein)? 😉 Dadurch fehlt der Downloadlink bei zwei Artikeln. Wir möchten Ihnen diese jedoch nicht vorenthalten.

Das Arbeitsmaterial für „Schlagschatten konstruieren“ (im Heft ab Seite 32) finden Sie unter dem Link www.docma.info/20257 und das Material für die DOCMA-Akademie über „Inhaltsbasierte Tools“ (ab Seite 46) können Sie über www.docma.info/20258 finden.

Manchmal ist es einfach einfacher, zu verstehen wie die erläuterten Funktionen und Methoden funktionieren, als Sie einfach zu lesen – wie zum Beispiel bei den genannten Artikeln:

Was mich an dieser Stelle interessiert, ist Ihre Meinung. Nutzen Sie Arbeitsmaterialien, wenn diese vorhanden sind? Nutzen Sie diese häufig oder eher nie?

Happy photoshopping!

Ihr/Euer Olaf