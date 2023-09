Nikon Z f – spiegellose Vollformatkamera im Retro-Design

Schon vor drei Wochen hat Michael J. Hußmann darüber berichtet, dass die Nikon Z f kommt – jetzt hat der Hersteller die spiegellose Vollformatkamera im Retro-Design offiziell angekündigt. So wie bereits die Nikon Z fc orientiert sich auch die neue Vollformatkamera an der analogen Spiegelreflexkamera FM2. Zu den übernommenen Details zählen die aus Magnesium gefrästen Einstellräder, der Auslöser und das Nikon-Logo aus den 1970er Jahren. Technisch hat die Nikon Z f aber sehr viel mit den Topmodellen Z8 und Z9 gemeinsam. Fotografen können bei der Nikon Z f zwischen der komplett schwarzen Standard-Version und sechs verschiedenen Farbvarianten wählen.

Die Nikon Z f ist mit einem Vollformat-CMOS-Sensor mit 24,5 Megapixeln und dem darauf abgestimmten Bildverarbeitungs-Prozessor EXPEED 7, der auch in der Z8 und Z9 verbaut ist, ausgestattet. Der leistungsfähige Prozessor ermöglicht eine hohe ISO-Empfindlichkeit von ISO 100 – 64 000, eine 5-Achsen-Bildstabilisierung mit bis zu 8 Belichtungsstufen sowie Serienaufnahmen mit bis zu 30 Bildern/s. Auf dem Prozessor werden zudem die Deep-Learning-AF-Algorithmen für Erkennung von 9 Motivarten ausgeführt.

Eine echte Neuerung ist der Fokusmessfeld-VR der Kamera, der die Unschärfe rund um das Fokusmessfeld unterdrückt. Dafür wird das Bild nicht einfach mittig stabilisiert, sondern durch das VR-System am aktiven Fokusmessfeld ausgerichtet, egal ob man am äußeren Bildrand fokussiert oder ein schnell bewegtes Motiv durch den AF verfolgen lässt. Bei Filmaufnahmen können lässt sich der kamerainterne Sensor-Shift-VR mit dem elektronischen VR kombinieren, um ruckelfreie Freihandaufnahmen zu machen.

Als erste Nikon-Z-Kamera die die Z f eine Pixel-Shift-Funktion, die bis zu 32 Belichtungen zu ultra-hoch aufgelösten, scharfen Bildern kombiniert. Die Funktion eignet sich für Aufnahmen von unbewegten Motiven. Wenn man eine Verschiebung um ein Pixel wählt, lassen sich vier oder acht Aufnahmen zu einem 24-Megapixel-Raw-Bild verschmelzen. Bei einem Pixel-Shift von 0,5 Pixel lassen sich 16 oder 32 Aufnahmen miteinander verschmelzen, wodurch ein Raw-Bild mit einer Auflösung von 96 MP entsteht.

Die neue Kamera bietet verschiedene Filmfunktionen, darunter die 10-Bit-H.265-Videoaufzeichnung direkt in der Kamera sowie die Möglichkeit, bis zu 125 Minuten Video in 4K UHD ohne Unterbrechung aufzuzeichnen. Weitere Funktionen wurden von der Z 9 übernommen, darunter die Option, die ISO-Empfindlichkeit in Schritten von 1/6 LW anzupassen und einen roten Rahmen während der Filmaufnahme einzublenden. Die Nikon Z f ist darüber hinaus die erste Nikon-Kamera, die Filmaufnahmen mit Blendenautomatik unterstützt. Nach Vorgabe der Belichtungszeit stellt die Kamera die jeweils passende Blende ein.

An der Gehäuserückseite befindet sich der erste uneingeschränkt neig- und drehbare Touchscreen-Monitor, den Nikon an einer Vollformatkamera der Nikon-Z-Serie verbaut hat. Zur weiteren Ausstattung gehören ein OLED-Sucher mit 3,69 Mio. Bildpunkten, zwei Speicherkartenfächer sowie WiFi und Bluetooth.

Die Nikon Z f kommt voraussichtlich im Oktober 2023 für 2499 Euro in den Handel. Nikon wird neben dem Gehäuse in verschiedenen Farbvariantan auch zwei Kit-Versionen anbieten: Zusammen mit dem Nikon Z f Kit Z 40 mm f/2 SE kostet die Z f 2749 Euro, das Kit mit dem Nikon Z f Kit Z 24-70 mm f/4 S gibt es für 3129 Euro. Weitere Informationen finden Sie auf den Internetseiten von Nikon.

Weitere Ausstattungsmerkmale der Nikon Z f laut Pressemitteilung