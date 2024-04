Firmware-Updates für Pansanonic Lumix S5II und S5IIX

Für die spiegellosen Vollformatkameras Lumix S5II und S5IIX hat Panasonic jeweils eine neue Firmware angekündigt. Die Updates, die ab dem 22. April 2024 zur Verfügung gestellt werden, umfassen die native Camera-to-Cloud-Integration mit Adobes Frame.io, die neue Funktion »Proxy-Videoaufzeichnung«, eine verbesserte Echtzeit-Autofokus-Erkennung (Tieraugen, Autos, Motorräder), den neuen Modus »Hoch« bei der E-Stabilisierungsfunktion (Video) sowie eine »Pre-Burst-Aufnahmefunktion« für Serienaufnahmen.

Durch die neue Firmware wird die Kompatibilität der Kameras mit »Adobe Camera to Cloud« hergestellt, das heißt, Bilder und Videos können automatisch hochgeladen, gesichert, geteilt und gemeinsam über die Cloud bearbeitet werden. Dazu werden sie über eine Internetverbindung per Wi-Fi oder USB-Tethering an die Frame.io-Plattform gesendet, was eine nahtlose Freigabe von aufgenommenen Fotos (JPEG/RAW) und Proxy-Videos ermöglicht. Fotografen können dadurch ein Echtzeit-Feedback erhalten und die gemeinsame Bearbeitung durch Produktionsteams mit ihrer bevorzugten Software ermöglichen.

Mit der neuen Funktion »Proxy-Videoaufzeichnung« wird beim Filmen gleichzeitig eine Proxydatei mit niedriger Bitrate aufgezeichnet. Die Aufzeichnung einer Proxy-Datei, die mit der ursprünglichen Videoaufzeichnung verknüpft ist, ermöglicht eine schnellere und reibungslosere Datenübertragung, Bearbeitung und soll andere Postproduktionsprozesse vereinfachen.

Das verbesserte Echtzeit-Autofokussystem erweitert den Phasen-Hybrid-Autofokus der S5II und S5IIX und erkennt Personen unter mehreren Motiven. Darüber hinaus verfügt es über eine Funktion, um Tieraugen zu erkennen, sie zu fokussieren und ihnen zu folgen, sowie über eine Funktion zur Erkennung von Autos und Motorrädern.

Neben dem Standardmodus steht bei Videoaufnahmen jetzt der Modus »Hoch« bei der E-Stabilisierungsfunktion, die starke Verwacklungen bei bewegten Motiven elektronisch korrigiert, zur Verfügung. Außerdem wurde eine Korrektur der perspektivischen Verzerrung hinzugefügt, um Verzerrungen zu korrigieren, die bei Videoaufnahmen mit einem Weitwinkelobjektiv auftreten können. In Kombination mit der Active I.S.-Technologie können jetzt noch stabilere Aufnahmen bei bewegten Motiven erzielt werden.

Eine weitere sinnvolle Neuerung ist die »SH-Pre-Burst-Aufnahmefunktion«, die Serienaufnahmen aufzeichnet, bevor die Aufnahme beginnt. Im Modus SH PRE beginnt die Kamera mit der Serienaufnahme, sobald der Auslöser halb herunterdrückt wird, und ermöglicht rückwirkende Serienaufnahmen bis zum vollständigen Herunterdrücken des Auslösers.

Die Firmware 3.0 für die Lumix S5II und die Firmware 2.0 für die Lumix S5IIX stehen ab dem 22. April 2024 auf der LUMIX Global Customer Support Website zum Download bereit